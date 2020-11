Sorge um Sicherheit Schulweg wegen Baustelle in Burladingen gefährlich?

"Es ist keine Abgrenzung für Fußgänger aufgebaut." Somit verlaufe der Weg der Kinder vorbei an schweren Baufahrzeugen. "Und morgens, wenn es noch dunkel ist, ist das besonders gefährlich."

Denn: In der Albstraße gibt es, so sagt Hellbach, keinerlei Straßenbeleuchtung. Auch der Beginn der Baustelle ist seiner Meinung nach nicht ausreichend gekennzeichnet: "Es gibt keine Leuchtsignale."

Hellbach, Elternbeirat und Mitglied der Schulkonferenz, fragte bei der Grundschul-Leitung nach, ob die Albstraße denn tatsächlich noch der offizielle Weg zur Schule sei. Die Antwort lautete "ja", wie er aufgeregt berichtet

All diese Umstände seien aber auch für ältere Mitbürger eine Gefahr. Viele hätten sich schon darüber bei ihm "beklagt". In seiner Anfrage an die Stadt schreibt Hellbach: "Die älteren Anwohner müssen Kletterakte absolvieren, um auf die Straße zu gelangen – wegen der Gefahr, zu stolpern. Für einen Rollstuhlfahrer ist es nicht möglich, das Haus zu verlassen."

Stadt gibt keine Auskunft

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten, weshalb Hans-Walter Hellbach bisher auf sein Schreiben an die Stadt noch keine Antwort erhalten habe, konnte der momentane Ansprechpartner in dieser Gelegenheit, Richard Schreiber, keine Auskunft geben. Außer, dass ihm dieses Schreiben nicht vorliege. Auch in Sachen Verkehrssicherheit auf der Albstraße wollte Schreiber sich gegenüber unserer Zeitung nicht äußern.

Schreiber betonte lediglich, dass, sollte das Wetter mitmachen, schon nächste Woche der Schwarzbelag aufgebracht werden könnte. Heißt, die Sanierungsarbeiten in der Albstraße gehen ihrem Ende entgegen.