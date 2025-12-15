Sorge um Kinder: Tempo 30 – Marschalkenzimmern kämpft für Sicherheit im Ortskern

„Warum muss immer erst was passieren, bis einer reagiert?“ Der Marschalkenzimmerner Ortschaftsrat fordert Tempo 30.
Seit 2022 verfügt Marschalkenzimmern mit dem modernisierten Dorfplatz, dem angrenzenden Kindergarten und der neuen Bäckerei mit Café über einen lebendigen Ortskern. Der Platz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Besonders zu den Bring- und Abholzeiten des Kindergartens herrscht hier reger Verkehr. Umso größer ist das Unverständnis im Ortschaftsrat darüber, dass die Verkehrsschau des Landkreises die Einführung einer Tempo-30-Zone bisher abgelehnt hat.