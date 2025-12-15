Sorge um Kinder: Tempo 30 – Marschalkenzimmern kämpft für Sicherheit im Ortskern

„Warum muss immer erst was passieren, bis einer reagiert?“ Der Marschalkenzimmerner Ortschaftsrat fordert Tempo 30.

Seit 2022 verfügt Marschalkenzimmern mit dem modernisierten Dorfplatz, dem angrenzenden Kindergarten und der neuen Bäckerei mit Café über einen lebendigen Ortskern. Der Platz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Besonders zu den Bring- und Abholzeiten des Kindergartens herrscht hier reger Verkehr. Umso größer ist das Unverständnis im Ortschaftsrat darüber, dass die Verkehrsschau des Landkreises die Einführung einer Tempo-30-Zone bisher abgelehnt hat.

„Ich frage mich, warum immer erst was passieren muss, bis einer reagiert“, betont Ortsvorsteher Jochen Roth beim Besuch des FDP-Landtagsabgeordneten Daniel Karrais. Angesichts der vielen Kinder, Eltern und Besucher müsse Sicherheit im unmittelbaren Ortszentrum Priorität haben.

Unsere Empfehlung für Sie Ortschaftsrat Marschalkenzimmern Die Rettungswache soll im Ort bleiben Die Verkehrssituation und die Rettungswache waren Thema in der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres.

Karrais zeigte sich wenig überrascht über die Entscheidung des Landratsamtes und sagte Unterstützung zu. Dieses Thema begegne ihm regelmäßig.

Ermessensspielraum da

Aus seiner Sicht gäbe es durchaus Ermessensspielräume für eine Temporeduzierung, insbesondere an sensiblen Orten wie Kitas und Schulen. „Aus anderen Landkreisen und dem Austausch mit Kollegen weiß ich, dass man hier durchaus pragmatisch im Interesse des Ortes entscheiden kann“, so der Abgeordnete. Er setze sich dafür ein, dass die Gemeinden und Ortschaften künftig über diese Dinge selbst entscheiden können, da sie die Situation am besten kennen würden.

Ein weiteres Anliegen betraf die überalterten Tablets aus der Coronazeit, die in den Schulen im Ort im Einsatz sind und dringend ersetzt werden müssen. Ob es eine Neuauflage des Digitalpaktes Schule gäbe, sei derzeit unklar. Karrais kündigte an, sich hierzu zu erkundigen, was vom Land geplant sei, damit die technische Ausstattung erneuert werden könne.

Ehrenamt ist wichtig

Zum Abschluss betonte Ortsvorsteher Roth die Bedeutung des Ehrenamts im Ort: „Unser aktiver Bürgerverein ist ein großer Gewinn für die Gemeinschaft.“ Als Zusammenschluss aller örtlichen Vereine organisiere er nicht nur zahlreiche Aktivitäten, sondern stärke auch das Miteinander im Ort. Zuletzt habe die erfolgreiche 750-Jahr-Feier im Sommer gezeigt, wie lebendig das Vereinsleben in Marschalkenzimmern sei.