Sorge um Finanzen in Wildberg: „Erhöhung wäre fatal“ – Vor diesem Schritt graut es dem Kämmerer

Die Stimmung ist im Keller. Was die Finanzen der Stadt Wildberg angeht, verbreitet Andreas Bauer wenig Optimismus. Und dann steht bald noch der Haushalt 2026 ins Haus.
Der Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte auf den ersten Blick einen harmlosen Titel: „Finanz-Zwischenbericht 2025“. Doch das was Kämmerer Andreas Bauer da am Donnerstagabend den Räten vortrug, das war alles andere als harmlos. Schon längst schrillen bei der Stadt und speziell in der Kämmerei die Alarmglocken. Und das zu dem Zeitpunkt, an dem die Arbeit am Haushalt des Jahres 2026 schon begonnen hat.