Sorge in Lahr und Umland: Müssen Wanderbänke abgebaut werden?

An Rastgelegenheiten im Wald sollen Wanderer die Stille und die Natur genießen können. Doch mittlerweile gibt es aus Sicherheits- und Haftungsgründen einige Bedenken. Eine Gemeinde in der Region hat bereits gehandelt hat.









Im Südwesten wird über den Umgang mit Sitzbänken debattiert. Die Gemeinde Schömberg, ein Heilklimatischer Kurort im Nordschwarzwald, will 60 von 400 Ruhebänke entfernen. Auch die Stadt Nagold hat Bänke abgebaut – und an anderer Stelle neue errichtet. In der Ortenau ist das Thema ebenfalls aufgelaufen. Hintergrund sind Gefahrenquellen im Wald, die sich durch den Klimawandel verstärken. Das führt zu pikanten Haftungsfragen, die Waldbesitzer, darunter Kommunen, in Bedrängnis bringen können.