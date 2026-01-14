Sorge in Empfingen: Stirbt das Singen als Kulturgut aus?

Seit 13 Jahren organisiert Gerhard Hinger in Empfingen das Volksliedersingen. Doch er befürchtet, dass das Kulturgut Singen aussterben könnte.
„Wenn man drei Stunden singt, ist man drei Stunden von den Alltagsproblemen weg, und das tut jedem gut“, sagt der 74-jährige Gerhard Hinger. Einmal im Monat veranstaltet er donnerstagabends in Empfingen das sogenannte Volksliedersingen. Bis zu 50 Teilnehmer – die meisten von ihnen von außerhalb Empfingens – singen dann gemeinsam Wander-, Seemanns-, oder Heimatlieder, manchmal auch alte Schlager. „Anfangs waren wir sieben Leute“, berichtet Hinger aus der Zeit vor etwa 13 Jahren, als er das Volksliedersingen ins Leben rief. Für sich entdeckt habe er das Volksliedersingen zuvor in Sulz-Bergfelden.