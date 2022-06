2 Was soll mit dem oberen Schulhof geschehen? Der Bau- und Umweltausschuss machte sich hierzu Gedanken. Foto: Störzer

Es ist noch keine Woche her, da wurde in Deißlingen beinahe ein Kind auf dem Weg zur Schule angefahren, berichtet Bürgermeister Ralf Ulbrich sichtlich betroffen. "So etwas soll nie wieder vorkommen", sagt er. Jetzt müsse etwas geschehen.















Deißlingen - Das neue Deißlinger Schulzentrum macht was her, da sind sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses einig. Doch ein Dorn im Auge ist ihnen weiterhin der obere Schulhof – und hier ganz besonders die Tatsache, dass es sich bei vielen Eltern eingebürgert habe, die Kinder mit dem Auto zu bringen und abzuholen, sie also an dieser Stelle abzusetzen und wieder einzusammeln.