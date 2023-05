Infolge der deutschlandweit vermehrten Geldautomatensprengungen trifft die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eine wichtige Entscheidung, wie die Regionalbank mitteilt.

Auch in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung in Bezug auf die Sprengungen habe sich etwas getan. „Mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel zur flächendeckenden Installation von Geldfärbe- oder Klebesystemen in anderen Ländern, unter anderem in Portugal, Frankreich oder Belgien, kann mittelfristig eine ähnliche Regelung in Deutschland erwartet werden“, so Vorstand Reiner Fader.

Geldautomaten nachts geschlossen

Ab Juni werden deshalb nun alle Filialen der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG in der besonders gefährdeten Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen. Aktuell werden hierfür sowohl die Automatiktüren als auch die Schwingtüren in die Filialen technisch umgerüstet.

Einfärbesystem im Fall einer Explosion

Noch bedeutender in der Entscheidung sei die Maßnahme, dass alle Geldkassetten in den Geldautomaten/Cashrecyclern mit einem passiven Einfärbesystem ausgestattet werden. Bei einer Explosion würde das Bargeld in den Kassetten mit Farbe besprüht und wäre somit für die Täter unbrauchbar. Entsprechende Hinweisschilder hierzu werden an den Geräten angebracht, informiert die Bank.