„Soolbad“ Rottweil: So wird der Club zum Winter-Wanderzirkus

Weil das Rottweiler „Soolbad“ nicht beheizbar ist, gehen die Angebote in den nächsten Monaten auf Reisen. Die Ideen reichen allerdings schon viel weiter.
Gemeinsam kochen, singen oder einfach mal das Handy ausschalten und ein Buch lesen: All das und vieles mehr bietet „Soolbad – Der Club“. Passend zu „Rottweil bleibt bunt“, dem Kulturfest im Februar, hatte sich der Club der Öffentlichkeit vorgestellt, im ehemaligen „Soolbad“, das auch Namensgeber war – und das noch ein Rohbau ist, der auf die Sanierung wartet, die sich durch die Auflagen des Denkmalschutzes hinzieht.