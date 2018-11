Sonstige Lauf: Burg-Hohenzollern lockt Läufer in Scharen

Auch bei den Frauen darf mit einem spannenden Rennen gerechnet werden. Die Vorjahressiegerin Sabine Schmid (LT Starzach), die in einer Zeit von 40:08 Minuten erfolgreich war, hat zwar noch keine Startzusage gegeben. Doch mit Elke Keller von der LG Filstal ist die Topfavoritin schnell ausgemacht. Die 51-jährige Geislingerin ist aktuelle Deutsche Meisterin im Crosslauf und im Berglauf der Altersklasse 50, zudem im Berglauf Europa- und Vize-Weltmeisterin ihrer Altersklasse. Mit Lisa Janko. die vor zwei Wochen den 33. Starzach-Lauf gewann hat sie aber eine starke Herausforderin. "Ich denk, dass wir bei den Frauen diesmal unter 40 Minuten bleiben", sagt Bitzer. Die Rekordzeiten von Wolfgang Münzel (28:56 Minuten) und Gudrun Schmidgall (33:32) werden aber auch in diesem Jahr wohl unangetastet bleiben. "Das Laufen hat zwar in der Masse enorm zugenommen, aber die Spitze war in den 80-er Jahren, als die Rekord aufgestellt wurden, dichter", kennt Bitzer die Gründe.