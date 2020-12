Athlet aus Freudenstadt Andy Haug: fit für die Parkour-WM

Der Freudenstädter Sportler hat in diesem Jahr die "Schallmauer" durchbrochen, wie er über seinen 30. Geburtstag sagt, den er im Juli feierte. Dieser habe aufgrund eines kleinen Unfalls und einer daraus resultierenden Schnittverletzung für den Sportler zwar im Krankenhaus gestartet, aber mittlerweile habe er sich auch davon wieder gut erholt.

Insgesamt hat vor allem eins das Jahr des Freudenstädter geprägt: Sich fit zu halten, ohne genau zu wissen, auf welches Ziel der Parkour-Läufer hinarbeitet. Zwar sieht Haug alle Notwendigkeiten, die wichtig seien, die Pandemie einzudämmen, aber trotzdem fühle er sich als Sportler eines Nischenbereichs eher im Stich gelassen. "Ich halte mich an die Regeln und nehme Rücksicht", deshalb habe er auch wenig in der Öffentlichkeit trainiert, wie das beim Parkour teilweise beim Training in Städten üblich ist. "Wir sind erst seit rund zwei Jahren beim Deutschen Turnerbund untergebracht und ich habe mich in der ganzen Zeit selber organisiert", so der Freudenstädter. Er gelte zwar als Profisportler, aber im Parkour gebe es einfach noch nicht die Strukturen und auch keine Regelungen.

"Ganze Jahr über fit gehalten"

Über die wärmeren und trockeneren Monate hat sich der 30-Jährige viel in Baiersbronn fit gehalten. "Da ist ein wunderschöner Park, aber aus die Geräte sind alle aus Holz und bei Nässe rutschig." So war er auch teilweise im badischen Ötigheim. Dort ist die Anlage aber mittlerweile auch geschlossen. Die neueste Entwicklung in seinem Leben kommt Andy Haug dabei gelegen. Der 30-Jährige ist in seine neue Wohnung in Achern gezogen und baut seine Garage, die 12 Meter lang und rund vier Meter hoch ist, derzeit zum Parkour-Paradies aus. Von einem seiner Sponsoren hat er dafür passende Hindernisse erhalten. "Die große Garage war schon so ein bisschen der Hauptgrund dafür, die Wohnung zu nehmen. Ich sage immer, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, dann muss man sich die selber schaffen", erzählt der Sportler. Mit den neu geschaffenen Bedingungen, die Andy Haug damit unabhängiger werden lassen, will er jetzt versuchen, möglichst gut über den Winter zu kommen.

"Trotz aller Hindernisse in diesem Jahr bin ich gut in Form. Ich habe mich das ganze Jahr über fit gehalten, auch wenn es teilweise zäh war. Mein größtes Talent ist nicht die Sportlichkeit, sondern der Wille und die Motivation", ist sich Haug sicher. Der Athlet will die Zeit bis Anfang Januar auch viel zur Regeneration nutzen. "Wenn es wieder wärmer ist, dann werde ich schon wieder mehr draußen rumspringen. Aber bei zwei Grad ist das dann nicht immer optimal", resümiert der Freudenstädter. Zwar habe es einige Sportler gegeben, die aufgehört hätten aufgrund fehlender Wettkämpfe, "aber ich mache das ja, weil es mein Herzblut ist".

Für Haug geht die Vorbereitung auf die WM dann im neuen Jahr weiter. Diese ist nun auf März/April verschoben worden. "Ich habe die Hoffnung, dass es klappt." Wichtig ist für den 30-Jährigen in der derzeitigen Corona-Krise natürlich auch der finanzielle Aspekt. "Ich habe meine Sponsoren glücklicherweise nicht verloren. Davor hatte ich Angst, denn wenn die Wirtschaft schlecht ist, dann fällt das halt als erstes Weg. Dadurch bin ich jetzt auch entspannter, das hat viel Druck von mir genommen", sagt Haug, der wie viele Einzelsportler auf diese Unterstützung angewiesen ist.

Podcast geplant

Nicht nur sportlich musste Andy Haug in diesem Jahr andere Wege einschlagen. Auch persönlich hat er sich mehr Gedanken gemacht. "Ich habe mich mehr aus Social Media zurückgezogen und will mein Leben nicht mehr so sehr danach ausrichten", erzählt der 30-Jährige. Ein Grund dafür ist, dass er sich viele Kommentare in den sozialen Medien zu sehr zu Herzen nimmt. Insgesamt würden ihn viele Kommentare unter Beiträgen abschrecken und dann "bekomme ich auch ab und zu blöde Nachrichten und lasse das zu sehr an mich ran. Im Frühjahr hat mir das teilweise sehr weh getan. Da habe ich sogar darüber nachgedacht, aufzuhören. Ich bin bekennender Christ und versuche, in jedem das Gute zu sehen. Aber das hat lange gebraucht, damit das wieder geheilt ist." Auch habe er sich im ersten Lockdown teilweise schwer getan, zu sehen, dass in anderen Ländern bereits wieder aktiv trainiert werde, während bei uns noch nichts dergleichen möglich war. "Ich habe meine Verträge mit Sponsoren, die ich erfüllen werde und ich werde auch so noch vieles über die sozialen Medien ausprobieren, aber privat will ich mich da mehr zurückziehen", ist das Fazit von Andy Haug.

Für das bevorstehende Jahr 2021 hat der 30-Jährige außer der WM noch andere Ideen, denen er sich gerne zuwenden will. Im Februar oder März möchte Haug einen Podcast starten. Dieser soll den Fokus auf Sport legen, aber auch die Motivation dahinter beleuchten und sich beispielsweise auch mit dem Thema Glaube beschäftigen. Dazu will Haug Athleten wie den Skispringer David Siegel und seinen Bruder Jonathan als Gäste einladen.

Zudem plant der Freudenstädter, der sich mit seiner Heimat, dem Schwarzwald, sehr verbunden sieht, eine Art Team aufzubauen. Beispielsweise unter dem Hashtag "Schwarzwaldathlet", den er schon für sich selber nutzt. Dabei soll es auch um finanzielle Unterstützung für Sportler aus der Region gehen. Haug will damit zeigen: Wir kommen aus dem Schwarzwald und ziehen gemeinsam an einem Strang. Zusammen mit anderen Sportlern will er beispielsweise auf Sponsoren zugehen. "Wir haben so coole Firmen in der Region und wenn man die kontaktiert, dann geht das teilweise komplett in die Hose. Und es heißt ja immer: support your locals. Das will ich erreichen." Denn besonders die Einzelsportler seien auf Unterstützung angewiesen. "Wir trainieren so viel und das alles ohne wirkliche Aufmerksamkeit dafür zu bekommen." Gemeinsam mit seinem Bruder Tobias, der bei den Nordischen Kombinierern war, teilt er diese Vision von einer sportübergreifenden Zusammenarbeit. Dem Freudenstädter gehen auch trotz Flaute im sportlichen Bereich nicht so schnell die Ideen aus.