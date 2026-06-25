Sonnwendfeuer in Onstmettingen: Unvernünftiges Handeln macht es Ehrenamtlichen schwer

Onstmettingens Ortsvorsteher Jürgen Kurz kritisierte in der Ortschaftsratssitzung rücksichtslose Ablagerungen am Holzhaufen für die Sonnwendfeier. Leidtragende seien die Organisatoren.

Bis zuletzt hatte der FC Onstmettingen vergangenen Samstag bei der Sonnwendfeier gehofft, doch noch das traditionelle Feuer entzünden zu können. Letztlich verzichteten die Beteiligten nach Rücksprache mit Stadtbrandmeister Thomas Daus, den großen Holzhaufen beim Parkplatz „Stocken“ anzubrennen. Der Grund: Die nach wie vor hohe Wald- und Flächenbrandgefahr. Aktuell herrscht Gefahrenstufe vier von fünf in Albstadt. Seit Mittwoch sind die städtischen Grillstellen gesperrt.

Die Sonnwendfeier des FC Onstmettingen war dennoch eine gelungene, wie Onstmettingens Ortsvorsteher Jürgen Kurz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete. Er wies in seinen Ausführungen jedoch auf eine Ärgernis bezüglich des Holzhaufens hin, dass sich in den vergangenen Jahren eingeschlichen habe. „Es ist Wahnsinn, was dort alles abgeladen wird“, betonte Kurz.

Mehraufwand für FC Onstmettingen

Teils würden Unbekannte lackierte Holztüren oder Grüngut dort abladen. Dieses unvernünftige Handeln gehe insbesondere zu Lasten des FC Onstmettingen, der die Feier organisiert und vor dem Anbrennen des Haufens entsprechende Gegenstände aussortieren muss. Ein erheblicher Mehraufwand für die Ehrenamtlichen, die mit der Feier ihren Gästen einige gesellige Stunden bereiten möchten.

Unsere Empfehlung für Sie Albstadt Waldbrand entpuppt sich als Sonnwendfeuer Spektakel des FC Onstmettingen löst Großeinsatz der Albstädter Abteilungen aus.

Die Entsorger von Holztüren und Co. scheuen laut Ortsvorsteher Kurz auch nicht davor zurück, mit dem Auto über die Wiese zu fahren, um ihr Holz ohne Fußweg abladen zu können. Teils würden gar Holzstämme, die den Traufgang-Parkplatz begrenzen und die Zufahrt zum Holzhaufen eigentlich verhindern, einfach beiseite geschoben.

Der Onstmettinger Ortsvorsteher appellierte daher eindringlich an die Vernunft der Bürger. Wenn sich die Situation nicht bessere, müsse man über weitere Maßnahmen nachdenken.