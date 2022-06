Sonnwendfeier in neuem Format

2 Wie seit Jahrzehnten üblich wurde das große Feuer zur Sonnenwende entzündet. Foto: Eckhardt

Nach zweijähriger Pause durfte endlich wieder auf dem Fohrenbühl die Sonnenwende gefeiert werden. Die Bedingungen für die diesjährige Sonnwendfeier auf dem Fohrenbühl hätten nicht besser sein können.















Link kopiert

Lauterbach - Der Sommerabend lockte daher viele Gäste und Wanderer an, die sich im neuen gemütlichen Biergarten gerne niederließen.

Die fantasievolle Gestaltung mit Lichterketten und Lampions ist dem Turmwirt Michael End zu verdanken, der mit seiner Familie eine perfekte Atmosphäre geschaffen hat.

Pächterwechsel auf dem Turm

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Schramberg, Wolfgang Flaig, bemerkte denn auch in seiner Begrüßungsrede: "Unsere langjährigen Gäste werden es bemerkt haben. Es ist alles ein bisschen anders. Wir haben den Pächterwechsel hier am Turm zum Anlass genommen, die Sonnwendfeier in Kooperation mit dem neuen Turmwirt zu gestalten. Das bedeutet, dass sich der Schwarzwaldverein um die Tradition, die Organisation rund ums Feuer kümmert und der Turmwirt mit seinem Team um das Wohl der Gäste". Dadurch wurde es auch möglich, das Angebot für die Gäste noch attraktiver zu gestalten.

Helfer des Schwarzwaldvereins Schramberg arbeiteten Hand in Hand mit dem Turm-Team, um die Gäste mit den pikanten Merguez-Würstchen vom Grill und buntem Dorfsalat nebst Getränken zu versorgen.

Mit Wasser besprengt

Dann rollte die Feuerwehr Lauterbach ihr Equipment aus, um das Umfeld der Feuerstelle nochmals mit Wasser zu besprengen und schon bald flackerte die Holzpyramide in der Dämmerung. Michael End hatte zusätzliche Schwedenfeuer entzündet, die einen passenden Rahmen für das Sonnwendfeuer ergaben.

Sprung über die Glut

Wie immer fanden sich Mutige zum Sprung über die Glut, jeweils mit kräftigem Applaus belohnt. Mitglieder des DRK stellten ihre Freizeit zur Verfügung, um bei eventuellen Blessuren Abhilfe zu schaffen, doch konnten sie den Abend einsatzfrei genießen.

So konnten die Gäste die Erinnerung an einen schönen stimmungsvollen Abend mit vielen Gesprächen auf der Lichtung am Fohrenbühl mit nach Hause nehmen.