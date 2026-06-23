Sonnwendfeier in Mönchweiler: Was aus dem Hartplatz des Fußballclubs wird

Der FC Mönchweiler läutete mit einer Sonnwendfeier während seines Sportwochenendes die zweite Jahreshälfte ein und hieß zahlreiche Gäste willkommen.

Den Standort des Palettenstapels hatten die Organisatoren bewusst in den Mittelbereich des Hartplatzes verlegt. Noch vor Sonnenuntergang traf die einheimische Feuerwehr unter der Leitung ihres Kommandanten Gerd Wimmer ein. „Die Bandwache in diesem Jahr fällt minimal aus“, konstatierte er angesichts der geringen Höhe des Holzstapels und der nahezu windstillen Umgebung.

Co-Vorsitzender Lukas Lehmann, der gemeinsam mit Matthais Storz und Benjamin Thorn den FC Mönchweiler leitet, betrachtete das Feuer auf dem Hartplatz aus einem anderen Blickwinkel. In den nächsten Monaten wird der Zaun rund um den Hartplatz abgebaut. Im Herbst findet dort das Kreiserntedankfest der Landjugend statt.

Dadurch reduzierten sie deutlich die Gefahr, dass ein Funkenflug größere Schäden anrichtet. Der seit Monaten nicht mehr bespielte Platz wird danach komplett neugestaltet.

Geplantes Kunstrasenprojekt

„Nachdem wir keine Fördermittel aus Bundesmitteln erhalten haben, realisieren wir unser bereits komplett geplantes Kunstrasenprojekt nun im kommenden Jahr. Nur kommen jetzt die Fördergelder von Kommune und Land“, ist Lehmann zuversichtlich, dass der Hartplatz mittelfristig Geschichte ist.

Fußball steht beim Sportwochende in Mönchweiler im Mittelpunkt. (Symbolfoto) Foto: Tom Weller/dpa

Das von der Feuerwehr überwachte, meterhohe Feuer brannte derweil kontrolliert den Holzstapel ab. Da die Einsatzkräfte kaum etwas zu tun hatten, konzentrierten sie sich auf das Public Viewing von Deutschland gegen die Elfenbeinküste.

Fußball-Cup beim Sportwochenende

Begonnen hatte das Sportwochenende bereits am Vorabend mit dem fünften AZ-Armaturen Fußball-Cup, welcher sich Jahr für Jahr größerer Beliebtheit erfreut. Am Grümpelturnier der einheimischen Industrie- und Gewerbebetriebe nahmen in diesem Jahr elf Teams teil.

Mit dem Siegerpokal kehren das Team Müllerbruster, eine Spielgemeinschaft von Holzbau Müller und AD Montagebetrieb Armbruster heim. Das Team Schunk landete nach einem packenden Finale mit Neunmeterschießen auf dem zweiten Platz.

Lehmann dankte dem Schiedsrichtergespann Marcel Haberbosch, Pascal Czech und Fabian Rist für seinen Einsatz. Ohne deren Engagement wäre der Turnierverlauf auf drei Spielfeldern nicht möglich gewesen.