Sonnwendfeier in Mönchweiler: Was aus dem Hartplatz des Fußballclubs wird

Der FC Mönchweiler läutete mit einer Sonnwendfeier während seines Sportwochenendes die zweite Jahreshälfte ein und hieß zahlreiche Gäste willkommen.
Den Standort des Palettenstapels hatten die Organisatoren bewusst in den Mittelbereich des Hartplatzes verlegt. Noch vor Sonnenuntergang traf die einheimische Feuerwehr unter der Leitung ihres Kommandanten Gerd Wimmer ein. „Die Bandwache in diesem Jahr fällt minimal aus“, konstatierte er angesichts der geringen Höhe des Holzstapels und der nahezu windstillen Umgebung.