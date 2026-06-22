Sonnwendfeier in Hausen: „Licht nimmt langsam ab“

Alle Tische waren besetzt. Zur traditionellen Sonnwendfeier des Schwarzwaldvereins Hausen im Wiesental kamen wieder zahlreiche Freude der Wanderer aus dem Hebeldorf.

Diesmal hat er sein Versprechen eingehalten. Nachdem er im letzten Jahr kurzfristig abgesagt hat, hat Bürgermeister Philipp Lotter am Sonntag bei der Sonnwendfeier des Schwarzwaldvereins (SWV) Hausen im Wiesental eine Feuerrede gehalten. Er wies darauf hin, dass der 21. Juni der längste Tag des Jahres sei. Er sagte: „Ab morgen werden die Tage wieder kürzer, das Licht nimmt langsam ab. Die Menschen haben diesen Tag schon immer gefeiert; als einen Moment, in dem man das Licht und die Wärme des Sommers bewusst wahrnimmt, bevor der Kreislauf des Jahres sich weiterdreht.“

Er erinnerte daran, dass unsere Vorfahren sich an ähnlichen Abenden und Orten versammelten, um die Wärme miteinander zu teilen. „Es ist schön, dass wir dieses alte Brauchtum bis heute lebendig halten.“

Zur Sonnwendfeier an der Niederberg-Hütte waren wieder zahlreiche Bürger erschienen: unter anderem Wanderer und Radfahrer aus Schopfheim und Zell im Wiesental. Die Ortsgruppe Hausen Schwarzwaldverein bewirtete die Gäste mit Weißwürsten, Laugenbrezeln, Weißburgunder und Rotwein.

Bei der Sonnwendfeier wird immer ein Feuer entfacht. Foto: Christoph Schennen

Erich Kiefer zündete den Holzstoß an, der 50 Meter vom Waldrand aufgeschichtet war. Ulrich Wagner, stellvertretender Vorsitzender des SWV Hausen, war zeitweilig damit beschäftigt, brennenden Rasen zu löschen.

Am Waldrand kann man sehr schön sitzen und feiern, und man hat eine schöne Aussicht auf das Bergpanorama gegenüber vom Niederberg.

Eine unschöne Szene gab es aber auch. Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad missachtete die Absperrung und bretterte an den Tischen vorbei. Glücklicherweise sei aber nichts passiert, hieß es.