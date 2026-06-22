Sonnwendfeier in Hausen: „Licht nimmt langsam ab“

Alle Tische waren besetzt. Zur traditionellen Sonnwendfeier des Schwarzwaldvereins Hausen im Wiesental kamen wieder zahlreiche Freude der Wanderer aus dem Hebeldorf.
Diesmal hat er sein Versprechen eingehalten. Nachdem er im letzten Jahr kurzfristig abgesagt hat, hat Bürgermeister Philipp Lotter am Sonntag bei der Sonnwendfeier des Schwarzwaldvereins (SWV) Hausen im Wiesental eine Feuerrede gehalten. Er wies darauf hin, dass der 21. Juni der längste Tag des Jahres sei. Er sagte: „Ab morgen werden die Tage wieder kürzer, das Licht nimmt langsam ab. Die Menschen haben diesen Tag schon immer gefeiert; als einen Moment, in dem man das Licht und die Wärme des Sommers bewusst wahrnimmt, bevor der Kreislauf des Jahres sich weiterdreht.“