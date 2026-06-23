Sonnwendfeier Haiterbach: Funken tanzen beim Sonnwendfeuer durch die mystische Nacht

Der Schwarzwaldverein Haiterbach startete am Samstagabend mit einer Sonnwendfeier mit weithin sichtbarem Feuer auf der Obertalheimer Höhe in sein Jubiläumsjahr.
Schon früh am Abend dieses heißen Tages fanden sich die ersten Gäste auf dem Gelände des „alten Sportplatzes“ ein. Etliche waren zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen, um sich das zu erwartende Schauspiel nicht entgehen zu lassen. Die aufgestellten Pavillons spendeten Schatten, und die passend zum Anlass dekorierten Blumensträuße aus Margeriten, Kornblumen und verschiedenem Getreide hießen die Gäste willkommen. Der Eiswagen sorgte für kühle Getränke jeglicher Art und das Team des Schwarzwaldvereins bot Leckeres vom Grill an. Um den Pilswagen bildeten sich schnell gesprächige Menschengruppen.