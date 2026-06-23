Sonnwendfeier Haiterbach: Funken tanzen beim Sonnwendfeuer durch die mystische Nacht

Der Schwarzwaldverein Haiterbach startete am Samstagabend mit einer Sonnwendfeier mit weithin sichtbarem Feuer auf der Obertalheimer Höhe in sein Jubiläumsjahr.

Schon früh am Abend dieses heißen Tages fanden sich die ersten Gäste auf dem Gelände des „alten Sportplatzes“ ein. Etliche waren zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen, um sich das zu erwartende Schauspiel nicht entgehen zu lassen. Die aufgestellten Pavillons spendeten Schatten, und die passend zum Anlass dekorierten Blumensträuße aus Margeriten, Kornblumen und verschiedenem Getreide hießen die Gäste willkommen. Der Eiswagen sorgte für kühle Getränke jeglicher Art und das Team des Schwarzwaldvereins bot Leckeres vom Grill an. Um den Pilswagen bildeten sich schnell gesprächige Menschengruppen.

Sommer, Fruchtbarkeit und Wachstum Vor allem die Kinder fieberten dem zu erwartenden Spektakel entgegen. Bis es soweit war, kam aber auch bei ihnen keine Langeweile auf. Ein Volleyball- und Indiacafeld und die Torwand sorgten für Abwechslung. Einige halfen auch immer wieder beim Abräumen der leeren Gläser mit.

So zeigte sich auch die Vereinsvorsitzende Jutta Wiegand sehr stolz auf „ihr Team“, das schon im Vorfeld und auch an diesem Abend großen Zusammenhalt zeigte, um das feurige Ereignis zu stemmen. In einer kurzen Ansprache hieß sie alle Gäste willkommen und ging in wenigen Sätzen auf die Bedeutung der Sonnwendfeier um Sommer, Fruchtbarkeit und Wachstum ein.

Die Spannung steigerte sich, als pünktlich um 21.30 Uhr die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug aufs Gelände einbog. Wiegand, die sich jetzt zusammen mit Bürgermeisterin Kerstin Brenner und einigen männlichen Helfern in Richtung des aufgebauten Holzstapels begab, folgten viele neugierige Zuschauer - die Kinder rannten so schnell sie konnten bis zur Absperrung des Baubands.

Bürgermeisterin Kerstin Brenner (links) und die Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Jutta Wiegand entzündeten in Teamarbeit das Sonnwendfeuer auf der Obertalheimer Höhe. Foto: Margrit Helber

Die Vereinsvorsitzende und die Bürgermeisterin schritten nach dem Anzünden zweier Fackeln, die auf langen Stecken befestigt waren, zur Tat. Gekonnt hielten die beiden ihre Langfackeln ans obere Drittel des Holzstoßes, wo das eingearbeitete Reisig sofort in Brand geriet und sich die Flammen schnell ausbreiteten.

Kinder und Erwachsene waren gleichermaßen von diesem Spektakel angetan, betrachteten staunend, teils ehrfürchtig die meterhohen Flammen, die im inzwischen fast dunklen Nachthimmel übergangslos immer neue Formen und Muster bildeten. Ein Zuschauer konnte gar kurz einen Drachen, dann Tiersilhouetten oder auch Figuren mit Armen und Beinen erkennen. Immer wieder stiegen seitlich kurze Rauchschwaden auf, lösten sich auf, um kurz darauf in neuer Form wieder aufzusteigen. Funken tanzten durch die mystische Nacht. Die Faszination dieser besonderen Atmosphäre hielten viele Gäste auch in Form von Selfies und Fotos fest.

„Das wird noch lange brennen“

Uwe Renz, einer der zehn „Stapelbauer“ des Haiterbacher SWV, zeigte sich sehr zufrieden: „Das wird noch lange brennen, da können wir morgen früh noch ein Würstle darauf grillen.“ Er beschrieb mit seinen Händen und Armen den beträchtlichen Umfang der „Käferholzstangen“, die das Team aus dem Stadtwald gezogen und abtransportiert hatte. Auch einen zweiten Transport habe das Team nicht gescheut, damit die innenliegenden Europaletten des Holzstapels auch wirklich alle abgedeckt waren. Ausgeliehene Großarbeitsgeräte hätten ihnen dabei den Aufbau erleichtert.

Auch die Vereinsvorsitzende freute sich - zum einen darüber, dass der Verein so großes Glück mit dem Wetter hatte: „Am Abend davor bliesen die Windböen die Dixi-Toiletten übers Gelände, und am Tag nach der Sonnwendfeier ging ein richtiger Starkregen nieder.“ Zum anderen auch darüber, dass so viele Gäste den Weg aufs Festgelände gefunden hatten: „Alles ist voll belegt - wir schätzen, dass circa 300 Personen da sind.“

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Immer wieder waren auch die Jungfeuerwehrleute im Einsatz, löschten zu stark brennendes Gras rund um die Feuerstelle und kontrollierten Funkenflug und Abbrand. Nach dem längsten Tag des Jahres, folgte für so manch einen Gast nicht unbedingt die kürzeste Nacht des Jahres. Zu gemütlich saß man beieinander. Drei der Vereinsmitglieder harrten bis zum Morgen aus, damit nach dieser gelungenen Feier und der Abfahrt der Feuerwehr nichts mehr anbrennen konnte.