Sonntagstreff in Langenau: Christlicher Glaube und Zauberei

Das Angebot dieses Sonntagstreffs als „Familiy Day“ war unschlagbar und ließ sowohl die Kinder- als auch die Elternherzen höher schlagen.
Wohl kaum hatte sich jemals die Löwenzahnhalle beim Langenauer Sonntagstreff mit solchem Besucherandrang gefüllt. Der Langenauer Sonntagstreff ist eine Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde, der Ortsverwaltung und dem Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona. Angesagt hatte sich „Mr. Joy“ als professioneller, preisgekrönter und christlicher Illusionskünstler, Artist, Jongleur und Comedian. Veranstalter Arno Graf als Vertreter des Diakonissenhauses St. Chrischona und Karsten Strohhäcker alias Mr. Joy kennen sich seit Jahrzehnten. Mr. Joy ist neben seiner zauberhaften Arbeit studierter Theologe und Religionswissenschaftler. Arno Graf freute sich auf seinen Bekannten und sagte: „Seine Präsentation ist jeweils wie eine Pralinenschachtel – man weiß nie, was kommt“.