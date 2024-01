Krimireihe: Tonpanne beim Tatort - Aufregung in deutschen Wohnzimmern

1 Bei der "Tatort"-Folge "Zerrissen" blieb anfangs der Ton auf der Strecke. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Störung bei Deutschlands populärster Fernsehreihe «Tatort»: Zu Beginn des Krimis «Zerrissen» gibt es Musik zu hören, aber keine Stimmen. Die ARD entschuldigt sich und erklärt die Panne.









Stuttgart - Panne im Heimkino von Millionen Haushalten: Bei der Ausstrahlung des neuesten Stuttgart-"Tatorts" ist es zur besten Sendezeit in den ersten Minuten zu Tonproblemen gekommen. Die ARD schrieb am Abend bei X (früher Twitter): "Wir bitten um Entschuldigung für die Tonprobleme. Den #Tatort in ganzer Länge und mit vollem Ton findet ihr in der #ARDMediathek." Im Schnitt 8,39 Millionen (28,0 Prozent) saßen beim Pannen-"Tatort" vorm Fernseher.