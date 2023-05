Das Gesicht der Mobilität in Rottweil soll sich verändern. Ob nun für Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger oder ÖPNV-Nutzer: Die anstehenden Umgestaltungen, das neue Konzept, wird für alle Auswirkungen haben. Und der Verkehrsversuch ab 1. Juli in der Rottweiler Innenstadt dürfte einen ersten Eindruck vermitteln, wie diese aussehen könnten.

„Mehr Aufenthaltsqualität“ ist dabei das ausgegebene Ziel, das Oberbürgermeister Christian Ruf in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend nochmals zitierte. Eskortiert werden soll der dreimonatige Verkehrsversuch mit möglichst zahlreichen Aktionen. Gar das Stichwort „autofreie Sonntage“ fiel in diesem Zusammenhang. So schlug Ruf dem Gremium denn auch gleich zum Auftakt vor: den geplanten Blaulichttag am 2. Juli mit einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag zu kombinieren. Sprich: zum Start des Verkehrsversuchs gleich eine Vollsperrung.

Idee stößt auf offene Ohren

Bei der Blaulichtfamilie aus Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und Bergwacht, aus deren Reihen der Wunsch nach einem Aktionstag stammt, wie auch beim Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sei er mit dieser Idee auf offene Ohren gestoßen, sagte Ruf, Aktionen, Vorführungen und Fahrzeuge nicht in der oberen Hauptstraße aufzubauen, sondern auf der Geraden zwischen Predigerkirche und Hochbrücke.

In Vorführungen zeigen die Einsatzkräfte ihr Können. Foto: Eich

Die Euphorie des Oberbürgermeisters, damit gleich zum Beginn des Verkehrsversuchs ein Ausrufezeichen zu setzen, dämpfte CDU-Stadtrat Rasmus Reinhardt. Beim GHV sei man, so habe er gehört, nicht so begeistert von einem zweiten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr. Mit Blick auf den erheblichen Aufwand und die Personalkosten werde vielmehr eher eine lange Verkaufsnacht bevorzugt. Und auch in der Blaulichtfamilie sei man lange nicht so begeistert über die Konkurrenz mit dem verkaufsoffenen Sonntag. „Ich sehe keine Notwendigkeit, mit aller Gewalt die beiden Veranstaltungen zusammenzulegen“, meinte Reinhardt.

Bedenken einer Händlerin

Sabina Kratt (FDP) hatte zuvor schon Bedenken aus Sicht einer Händlerin angemeldet: „Wenn sich alles am Friedrichsplatz und in der Hochbrücktorstraße abspielt, ist es uninteressant in der oberen Hauptstraße zu öffnen.“ Zweifel hat auch Monika Hugger (CDU), die „nicht per se gegen verkaufsoffene Sonntage“ ist, aber die vorgeschlagene Kombination für unpassend hält. Am Blaulichttag solle die Aufmerksamkeit ungeteilt dem Ehrenamt gelten, sieht sie keine Notwendigkeit, „alle Aktionen gleich am ersten Wochenende zu machen“.

In Schieflage

Das von Christian Ruf geschaffene Bild geriet so plötzlich in Schieflage. Ralf Banholzer, nicht nur CDU-Stadtrat sondern auch als Mitglied der Bergwacht im Orga-Team für den Blaulichttag, und Ulrike Stauss, FWV-Stadträtin und Einzelhändlerin, rückten es jedoch wieder gerade. Die überwiegende Mehrheit der Händler sei für den verkaufsoffenen Sonntag, berichtete Stauss aus den GHV-Runden. Und die verschiedenen Einsatzorganisationen, so Banholzer, sähen darin keine Konkurrenz für den Blaulichttag. Gleichwohl machte er in Richtung von Kratt auch deutlich, dass es einen „gewissen Flächenbedarf“ gebe für das Aufstellen der Einsatzfahrzeuge, denn die müsste im Notfall dann auch schnell ausrücken können.

Ein verkaufsoffener Sonntag wird am 2. Juli den Rottweiler Blaulichttag begleiten. Foto: Weisser

Ruf zeigte Verständnis für die angesprochene Belastung der Händler. Es sei „ein Angebot – niemand muss, jeder kann“, stelle er anheim, wer seinen Laden öffnen wolle und könne. Der OB machte aber auch deutlich: Bis zum Stadtlauf mit dem zweiten verkaufsoffenen Sonntag werde es keinen anderen Anlass mehr geben, der so etwas ermöglicht. Niemand muss, jeder kann – das galt dann auch für die Abstimmung im Gemeinderat. Trotz fünf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen fand sich noch eine Mehrheit aus 16 Stadträten für die Kombination am 2. Juli.