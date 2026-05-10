Sonntags- und Sommerklassiker: Gute Laune fürs Land - Fernsehgarten wird 40

Die einen lieben ihn, die anderen schalten weg. So oder so ist der «ZDF-Fernsehgarten» inzwischen TV-Geschichte. Jetzt feiert er einen runden Geburtstag - Zeit, zurückzublicken.
Mainz - Seit 1986 hat sich eine Menge verändert, die Welt ist eine völlig andere als vor 40 Jahren: Deutschland ist wiedervereinigt, das Internet bestimmt unseren Alltag, Schallplatten werden nur noch von Retro-Freunden gehört. Was diese lange Zeit voller Umbrüche überdauert hat, ist der ZDF- "Fernsehgarten". Diese geliebte, wie skeptisch betrachtete Gute-Laune-Sendung feiert nun runden Geburtstag.