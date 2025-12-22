Sonntags nichts los: Das Ausgehverhalten ändert sich auch in Donaueschingen

Die Donaueschinger Innenstadt ist sonntags wie verwaist. Gastwirte blicken gelassen auf Gäste-Rückgang. Auch für die Polizei gibt es weniger Einsatzlagen.
Nach Einbruch der Dunkelheit legt sich eine ungewohnte Stille über Donaueschingen. Die Straßen sind leer, die Lichter in den Schaufenstern erloschen, und selbst die sonst belebten Plätze liegen verlassen da. Besonders an Sonntagen scheint das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen zu kommen. Was tagsüber nach Geschäftigkeit und Bewegung klingt, verwandelt sich am Abend in eine fast greifbare Ruhe.