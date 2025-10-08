Sonntag letzte Burger verkauft: McDonalds in Lahr schließt überraschend für Totalumbau

Die Filiale am Stadteingang soll in den nächsten Wochen ein ganz neues Gesicht erhalten.
Es ist mehr als 25 Jahre her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als McDonalds nach Lahr kam. Ende Mai im Jahr 2000 machte erst der Audi-Hangar am Stadteingang auf, wenige Tage später folgten die Arena und neben ihr die „Mäckes“-Filiale. Die erlebte in den ersten Wochen einen unfassbaren Ansturm, vor allem jüngere Leute liebten es, dort bis 1 Uhr nachts Burger, Shakes und Frittiertes zu konsumieren.