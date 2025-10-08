Sonntag letzte Burger verkauft: McDonalds in Lahr schließt überraschend für Totalumbau

Die Filiale am Stadteingang soll in den nächsten Wochen ein ganz neues Gesicht erhalten.

Es ist mehr als 25 Jahre her, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als McDonalds nach Lahr kam. Ende Mai im Jahr 2000 machte erst der Audi-Hangar am Stadteingang auf, wenige Tage später folgten die Arena und neben ihr die „Mäckes“-Filiale. Die erlebte in den ersten Wochen einen unfassbaren Ansturm, vor allem jüngere Leute liebten es, dort bis 1 Uhr nachts Burger, Shakes und Frittiertes zu konsumieren.

Die heutige Schülergeneration kann sich das nicht mehr vorstellen, aber es es gab mal eine Zeit, in der sich bei jeder Klassenfahrt nur zwei Fragen stellten: Wann haben wir Freizeit und wo ist der nächste McDonalds?

Es war etwas Besonderes, als McDonalds nach Lahr kam

Es war ein weltweit bekannter Name, ein cooler Funken USA mit einer vertrauten Option für eine schnelle Mahlzeit. Deshalb war es vor 25 Jahren etwas Besonderes, den Burgerbrater in Lahr zu haben.

Das hat sich geändert, McDonalds-Filialen sind alltäglich geworden, Burger und Pommes erhält man außerdem auch in anderen Läden. Und natürlich sehen viele Menschen Fastfood kritisch, wegen der Erzeugung großer Mengen an Verpackungsmüll – und weil sie sich bei der massenhaften Fleischproduktion ums Tierwohl sorgen.

Am Sonntag gingen die letzten Happy Meals über die Theke

Und trotzdem: Auf meinem Nachhauseweg komme ich täglich am Lahrer McDonalds vorbei – und dort ist immer noch ordentlich Betrieb. Der Umsatz scheint nach wie vor zu stimmen bei der Filiale, die seit 2018 von der Sauer Systemgastronomie mit Sitz in Kehl betrieben wird.

Am Montag dieser Woche gab’s dort aber plötzlich ein ganz anderes Bild – denn der Lahrer McDonalds ist dicht. Sonntagabend gingen die letzten Happy Meals über die Theke, denn die Filiale wird nun komplett umgebaut. Lediglich der Standort bleibt, ansonsten werde alles neu, ist auf der Facebookseite der Filiale zu erfahren. Einen Monat soll der Totalumbau dauern, dann sollen die Burgerfans dort wieder auf ihre Kosten kommen.

Mal sehen, ob sich bei der Neueröffnung der Zauber von vor 25 Jahren wieder einstellt.