Sonntags kann man sich fürs ausschlafen oder für einen frühmorgendlichen Streifzug durch Schwenningen entscheiden.

„Ich habe mich für den Streifzug entschieden und nicht bereut. Er begann um 6.45 Uhr und endete um 9 Uhr bei einem Frühstück beim Bäcker. Ich sah Erfreuliches und weniger Erfreuliches – aber es hat Spaß gemacht“, berichtet Gottfried Schmidt unserer Redaktion.

Was ist dem aufmerksamen Schwenninger aufgefallen? Die Trockenheit macht sich überall bemerkbar. „Der Rasen vor meiner Haustür im Virchowweg lechzt nach Regen“. Hoffnung besteht. Im Laufe der Woche soll es regnen.

Immer wieder Müll

Und dann ein leidiges Problem: illegal entsorgter Müll in der Rietenstraße. Ein Ärgernis nicht nur für ihn und nicht nur dort. An vielen Stellen in VS laden Unbekannte ihren Müll irgendwo ab, oft an Entsorgungsplätzen.

Was ist mit der Uhr?

Auf seiner Tour kommt Schmidt auf die Möglingshöhe. Doch auch dort gibt es Diverses, was er notiert und fotografisch festhält: „Im Kirchenpavillon scheinen die vier Lichtröhren mit der Sonne um die Wette“, schreibt er. Und noch etwas: „Man könnte den Eindruck gewinnen, man lässt das Gras und die Kräuter vor dem sprechenden Wecker auf der Möglingshöhe deshalb so hoch wachsen, damit die Spaziergänger nicht bemerken, dass der überdimensional große Wecker – aus Zeiten der Landesgartenschau – schon seit langer Zeit seinen Dienst eingestellt hat“, mahnt er und hofft auf Verbesserung.

Eine elegante Sitzbank am Schwenninger Bahnhof – findet Gottfried Schmidt. Foto: Schmidt

Durch den Neckarpark geht es zurück zum Bahnhof. Und dabei fällt Schmidt auf: „Am Vorplatz des Schwenninger Bahnhofs stehen zwei elegante Sitzbänke. Menschen mit langen Beinen stützen ihre Beine am Boden auf. Personen mit kurzen Beinen oder Kinder stellen ihre Beine auf die extra angebrachte Fußstütze. Ich finde, Daumen hoch, eine tolle Idee“.

Und schon ist die morgendliche Tour durch Schwenningen vorbei.