Sonnige Urlaubspläne in Lahr: Photovoltaik gegen die Langeweile

Sonnige Urlaubspläne in Lahr

1 Sonnige Urlaubspläne in Lahr Foto: Christopher Piskadlo

Jedes Jahr im Sommer, wenn der Urlaub naht, mischt sich in die Vorfreude ein bisschen Angst: vor der Langeweile. Dagegen soll heuer ein – zum Wetter passendes – Projekt helfen.









Man sagt, es sei wichtig, Körper und Geist Auszeiten zu gönnen, dem beruflichen Hamsterrad für ein paar Tage zu entsteigen, und „einfach mal nichts tun“. Keine Widerrede. Indes zeigt die Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, von heute auf morgen von 100 auf Null herunterzuschalten. Und spätestens nach zwei, drei Tagen, wenn die mehr oder weniger dringlichen Aufgaben in Haus und Garten abgearbeitet sind, meldet das Hirn Leerlauf, will beschäftigt werden.