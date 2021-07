Unbekannter randaliert in der Hauptstraße in Rottweil

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 18.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 9.30 Uhr, vermutlich aber in den späten Abend- oder frühen Morgenstunden, hat laut Polizeiangaben ein Unbekannter in der Hauptstraße randaliert und an zwei Ladengeschäften dort aufgestellte große Sonnenschutzschirme absichtlich beschädigt.

Rottweil - So machte sich der Täter an einem Schirm vor einem Ledergeschäft nahe dem Stadtmuseum sowie an einem solchen vor einem Schuhgeschäft auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu schaffen und knickte jeweils die Schirme um.

Durch die Tat brachen die Standrohre der Schirme entzwei und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Telefon 0741/47 70 um Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.