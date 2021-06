Notbremse ist Vergangenheit Ab Donnerstag wieder mehr Freiheiten im Kreis Rottweil

Es geht in die richtige Richtung: Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rottweil an fünf Werktagen unter 100 gefallen ist, gilt nicht mehr die Bundesnotbremse. Ab Donnerstag gelten wieder mehr Freiheiten. Zudem will das Landratsamt mehr Informationen über die Pandemie veröffentlichen.