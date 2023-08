Gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Festival feiern und tanzen? Im Voraus scheint die gebürtige Rottweilerin ein wenig an dem Vorhaben zu zweifeln. „Das erste Festival mit meinem Papa – ob das so eine gute Idee war?“, schreibt sie scherzhaft unter einem Beitrag auf Instagram. Auf den nachfolgenden Fotos und Videos wird dann aber schnell klar: Das war es. Vater und Tochter haben sichtlich Spaß an dem Musikevent und laut einiger Kommentare der User wird ebenfalls schnell deutlich, woher die 27-Jährige ihre fröhliche und verrückte Ader hat. „Die Verwandtschaft ist nicht abzustreiten“, oder „Er ist wie du“, heißt es in den Kommentaren unter dem Post.

Seit der Scheidung ihrer Eltern vor einigen Jahren sei es der größte Wunsch der Moderatorin gewesen, ihren Vater wieder mehr zu sehen, wie die Zeitung „Tag24“ berichtet. Denn Robert Weippert zog nach der Trennung von Rottweil nach Berlin – ein Schlag für die damals Jugendliche. „Er war für mich schon im jungen Alter immer wie ein Gott“, heißt es weiter.

Der Antrieb, wieder mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können, sei auch der Hauptgrund für die damalige bigFM-Morningshow-Moderatorin gewesen, ebenfalls nach Berlin zu ziehen. Jedoch sind beide ab und zu in ihrer alten Heimat Rottweil zu Besuch, wo Robert Weippert unter anderem inszenierte Führungen im Kraftwerk anbietet.

Aufgewachsen ist die Wahlberlinerin mit ihrer Schwester Charlotte auf einem kleinen Bauernhof bei Deißlingen – zusammen mit Ziegen, Schafen, Hühnern, Hunden und Katzen. Heute moderiert sie vor der Kamera Shows wie „Temptation Island“, „Princess Charming“ oder „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“.