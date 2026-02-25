Sonne satt und blauer Himmel: Der Vorfrühling lässt sich in Nagold vielerorts genießen – außer im Park

Fast 20 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Auch in Nagold sind die Vorboten des Frühlings angekommen. Wer den Frühling im Park genießen will, könnte aber enttäuscht werden.

Das Wetter passt: Am Mittwoch bereits genossen viele Menschen in Nagold die Frühlingsstimmung – und das bereits im Februar. Besonders schnell hatten sich die Gastronomen auf den „Schönwetter-Einbruch“ eingestellt. Viele Gastronomiebetriebe haben bereits außen wieder voll bestuhlt. Und die Gäste wissen das durchaus zu schätzen, wie die vollen Reihen unter Beweis stellen.

Bei anderen Frühlingsfaktoren kann Nagold aber mit dem Wetter noch nicht so richtig mithalten. Der bepflanzte Frühlingsswing in der Marktstraße zum Beispiel steht noch gar nicht. Und auch sonst ist die Frühblüherquote in der Innenstadt recht niedrig.

Auch einen Besuch wert: die große Baustelle im Kleb auf der einstigen Spielwiese. Foto: Heiko Hofmann

Doch zum Glück hat Nagold ja herausragend schöne Parkanlagen. Wo lässt sich der Frühling besser genießen als im Kleb?

Aktuell an vielen Orten. Zwar sprießen hier und da im Stadtpark die ersten Gänseblümchen, Krokusse und auch Winterlinge, doch gemütlich geht es dort nicht zu.

Der Stadtpark ist voll in der Hand der Großbaustelle von Abwasserzweckverband und den Stadtwerken Nagold. Und so sind weite Teile der Anlage – vor allem die große Parkwiese – derzeit noch komplett unpassierbares Baustellenland.

Erste Blüher kann man auch im Kleb entdecken. Foto: Heiko Hofmann

Meterhohe Erd- und Schuttberge haben sich da hinter den großen Absperrgittern aufgetürmt. Hinzu kommen zwischengelagerte große Betonteile und Rohre in verschiedenen Farben, die darauf warten, in der Erde der großen Spielwiese verbaut zu werden.

Die Wegeführung ist stark eingeschränkt. Das gilt vor allem auch für den zweiten benachbarten Park, den Krautbühlpark auf der anderen Nagold-Seite. Auch dort ist ein direkter Zugang in Richtung Innenstadt am Fluss entlang weiter nicht möglich. Die Fußgänger werden am Seniorenzentrum Martha-Maria vorbei auf die Freudenstädter Straße umgeleitet.

Das Nagoldufer im Krautbühlpark ist unpassierbar. Foto: Heiko Hofmann

Immerhin: Die Wachsende Kirche ist sowohl über den Klebsteg als auch von der Busbahnhofseite aus zu Fuß erreichbar. Direkt daneben aber sind die Flächen komplett von der Großbaustelle in Beschlag genommen.

Vor allem für Familien mit Kindern kann ein Besuch im Stadtpark Kleb aus einem weiteren Grund enttäuschend verlaufen. Denn der große Spielplatz steht noch immer nicht den Besuchern zur Verfügung.

Hier entsteht ein Spielplatz. Foto: Heiko Hofmann

Lediglich das von der Baustelle nicht betroffene Spielgelände für die kleineren Kinder ist geöffnet. Das daneben liegende Areal, auf dem unter anderem der Rutschenturm stand, ist komplett abgesperrt. Dort wird gerade das neue Spielgelände gebaut.

Was den Besuch mit Kindern dann aber doch versüßen könnte: Es gibt allerhand imposante Baumaschinen zu beobachten. Bei den Kleinen kommt das sicher ganz groß an.