Sonne satt und blauer Himmel: Der Vorfrühling lässt sich in Nagold vielerorts genießen – außer im Park

Fast 20 Grad, blauer Himmel, Sonnenschein. Auch in Nagold sind die Vorboten des Frühlings angekommen. Wer den Frühling im Park genießen will, könnte aber enttäuscht werden.
Das Wetter passt: Am Mittwoch bereits genossen viele Menschen in Nagold die Frühlingsstimmung – und das bereits im Februar. Besonders schnell hatten sich die Gastronomen auf den „Schönwetter-Einbruch“ eingestellt. Viele Gastronomiebetriebe haben bereits außen wieder voll bestuhlt. Und die Gäste wissen das durchaus zu schätzen, wie die vollen Reihen unter Beweis stellen.