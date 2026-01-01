Sonne, Mond und Sterne: Himmelsjahr 2026 - Totale Sonnenfinsternis über Europa

Viele haben die Reise nach Spanien schon gebucht: Im August lässt sich dort in bestimmten Regionen das astronomische Ereignis des Jahres bewundern.
Stuttgart - Das neue Jahr bringt etwas, das wir nur selten erleben: eine totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa. Am 12. August werden je nach Standort zwischen 84 und 93 Prozent der Sonne vom dunklen Neumond bedeckt sein. Die Totalitätszone zieht sich von der Arktis über den Nordatlantik und das östliche Grönland, streift Island, streicht über die Iberische Halbinsel und endet im westlichen Mittelmeer.