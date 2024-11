1 Liedermacher Rolf Zuckowski verschickt noch immer handgeschriebene Weihnachtskarten. Foto: Markus Lenhardt/dpa

Musiker Zuckowski hält nichts von nachträglichen Eingriffen in Lieder. Aus der Vergangenheit zu lernen, sei ihm wichtig. Zugleich hält er an einer Weihnachtstradition fest.









Link kopiert



Berlin - Der Liedermacher Rolf Zuckowski hält nichts davon, Lieder und Kinderlieder im Nachhinein zu verändern oder zu verbieten. "Was Kulturgeschichte ist, kann immer diskutiert werden - wie wir heute denken, wie wir heute leben", sagte der Musiker und Komponist des bekannten Liedes "In der Weihnachtsbäckerei" in Berlin.