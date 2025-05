Durch die Fusion des Kulturbesens mit dem Verein Szene 64 und dem Umzug in die benachbarten Szene-Räumlichkeiten konnte die beliebte Veranstaltungsreihe Schramberger Kulturbesen weitergeführt werden.

Nun erwartet die Besucher ein Höhepunkt: die erste Ausgabe des Schramberger Kulturbesen Sommer Openair. Dieses Musik-Event findet an drei Abenden statt, am Freitag, Samstag und Sonntag, 4., 5. und 6. Juli, jeweils ab 20 Uhr auf dem Openair-Gelände bei der Szene 64 in der Geißhalde.

Den Auftakt macht am Freitag die spektakuläre Tribute-Show „Tina T. Cover No. 1“. Diese Show ist eine Hommage an Tina Turner. Mit einer Stimme, die unter die Haut geht, und einer Performance, die das Temperament und die Bühnenpräsenz von Tina Turner lebendig werden lässt, bringt Barby Hess die Bühne zum Beben, heißt es in einer Ankündigung. Begleitet von einer erstklassigen Live-Band und Tänzern erwartet das Publikum ein Abend voller Energie, Emotionen und Leidenschaft.

Die Show verspricht, die größten Hits von Tina Turner wie „(Simply) The Best“, „What’s Love Got to Do With It“ und „Proud Mary“ zu präsentieren.

Saxofonist und Lokalmatador Arno Haas (Zweiter von links) bringt seine musikalischen Freunde als „Arno Haas & Friends“ (aka „Bluefonque“) auf die Bühne. Foto: Nico Knebel

Am zweiten Abend bringt der weltbekannte Saxofonist und Lokalmatador Arno Haas seine musikalischen Freunde als „Arno Haas & Friends“ (aka „Bluefonque“) auf die Bühne. Für ihn ist es eine besondere Rückkehr, nachdem er zur Coronazeit bereits legendäre Konzerte auf dem Platz in der Geißhalde gespielt hat.

Arno Haas begeistert mit seinem Sound und seiner stilistischen Flexibilität, die er in Live- und Studioauftritten bewiesen hat, heißt es weiter. „Bluefonque“ stehen für energiegeladenen Soul-Funk mit internationalen Spitzenmusikern – seit mehr als 20 Jahren brilliert die Band mit innovativen Interpretationen sowie eigenen groovigen Kompositionen.

Gastsänger bei „Arno Haas & Friends“ ist Derrick Alexander aus Detroit, dessen Stimme an Stevie Wonder erinnert. Foto: Veranstalter

Zum Abschluss gibt es am Sonntag die legendäre Band „Pop History“ mit Peter Kühn. Diese Gruppe ist bekannt aus „SWR1 Hits und Storys“ und begeistert mit einem musikalischen Rückblick auf die größten Pop-Hits aller Zeiten. Die Band überzeugt durch Authentizität und die Fähigkeit, die Stimmung des Publikums schnell zu erfassen, heißt es weiter.

Gastsängerin bei „Arno Haas & Friends“ ist Donniele Graves aus North Carolina, eine leidenschaftliche Sängerin mit Gospel-Wurzeln. Foto: Veranstalter

Dennis Dieterle, stellvertretender Vorsitzender des Szene-64-Vereins, freut sich auf das Event: „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf viele Besucher. Unser Ziel ist es, den Kulturbegeisterten um Schramberg eine breitere Palette an Veranstaltungen zu bieten. Besonders stolz sind wir auf das tolle Line-up, das wir für diese erste Ausgabe organisiert haben.“ Ulrich Bauknecht, Vorsitzender des Szene-64-Vereins, ergänzt: „Das wird ein Leckerbissen für Musikfans. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Besuchern unvergessliche Abende zu erleben.“

Vorverkauf

Karten gibt es online unter www.schramberger-kulturbesen.de oder unter „Aktuelles“ und „Veranstaltungen“ auf www.schramberg.de.

Über den Verein

Der Verein Szene 64 ist im Herbst 2015 gegründet worden und hat sich seitdem zu einem kulturellen Ankerpunkt in Schramberg entwickelt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch bürgerschaftliches Engagement die Attraktivität Schrambergs zu steigern und zur Stadtentwicklung beizutragen.

Mit der Sanierung und dem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes 64, das ursprünglich als Warenmagazin und Ölkeller der Uhrenfabrik Junghans diente, hat der Verein einen Raum geschaffen, der Bürgern einen Plattform bietet für kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse.