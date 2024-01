Song für Wohlwollen: Hechinger produzieren Youtube-Clip

1 Andre Kurz (links) und Julian Wirth haben auf sehr hohem Niveau ein Musikvideo entworfen und produziert, das nun über Youtube abgerufen werden kann. Foto: Team Wirth /Team Wirth

Nach „Mut zur Liebe“ hat es der Hechinger Musiker Andre Kurz wieder getan. Anfang Januar hat er auf Youtube seinen neuen Song „Handsome“ veröffentlicht. Julian Wirth hat dazu ein beeindruckendes Video gedreht, das teilweise an der Hechinger Werkrealschule spielt.









Kraftvolle Gitarrenklänge, im Kreis aufgestellte Scheinwerfern von oben gesehen, in der Mitte Andre Kurz singend mit seiner Gitarre, die Kamera schwenkt auf ihn in Großaufnahme, dann eine Szene in einem Klassenzimmer, ein Messer taucht auf, Schüler werden angegriffen – wer auf Google die Begriffe „Youtube“, „Andre Kurz“ und „handsome“ eingibt, landet auf einem Musikvideo, das das Amateurniveau weit hinter sich gelassen hat. Sowohl in der Musik als auch im Film.