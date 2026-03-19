Keine Änderungen wegen des Iran-Kriegs: Das Sicherheitskonzept orientiere sich bereits an der Weltlage, meint Organisator ORF. Wer im Mai live dabei sein will, hat bald eine zweite Chance auf Karten.
Wien - Der ORF sieht als Gastgeber des Eurovision Song Contests (ESC) aktuell keinen Bedarf, das Sicherheitskonzept wegen des Iran-Kriegs nachzuschärfen. "Das Sicherheitskonzept ist schon genau auf diese Weltlage leider ausgelegt", sagte Chef-Producer Michael Krön. Das Thema sei jüngst sehr intensiv mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) und den Delegationen besprochen worden. Man bleibe in sehr engem Austausch mit den österreichischen und internationalen Behörden, so Krön.