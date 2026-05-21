SoNe in Schiltach und Schenkenzell: Festes Fundament für die soziale Arbeit

Das Soziale Netzwerk Schiltach/Schenkenzell hielt ihre Mitgliederversammlung im Treffpunkt ab und führt ihr Engagement konstant fort und baut es weiter aus.

Die Vorsitzende Annette Wolber hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Im Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete Wolber über die Aktivitäten des Vereins Soziales Netzwerk Schiltach/Schenkenzell (SoNe), das ganz im Zeichen des zehnjährigen Kreisel-Jubiläums und der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe stand. Dieses wurde mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen gefeiert.

Doch zunächst fand im Frühjahr eine Verschönerungsaktion in der Gemeinschaftsunterkunft Sonne in Schenkenzell statt. Zusammen mit Auszubildenden der Hansgrohe SE und Bewohnern wurden die Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss neu gestrichen und mit Blumenmotiven ansprechend gestaltet. Die Bewohner bedankten sich dafür mit einem reichhaltigen Büffet mit Spezialitäten aus den verschiedenen Herkunftsländern.

Gutschein für Erstklässler

Die Erstklässler erhielten rechtzeitig zum Schulanfang einen Gutschein über zehn Euro vom Kreisel und ein Päckchen Buntstifte. Unter dem Motto „Kinder dieser Welt“ wurde ein Malwettbewerb ausgelobt, an dem knapp 30 Kinder teilnahmen. Die Werke wurden in einem Schaufenster im Kreisel ausgestellt und jedes Kind erhielt als Dankeschön einen Buchgutschein. Im November war dann schließlich noch die Freiburger Puppenbühne zu Gast. Mit Hilfe von seinem Freund Seppel und dank der Unterstützung zahlreicher Kinder gelang es Kasper schließlich, die verlorene Kuckucksuhr wiederzufinden, die der böse Räuber gestohlen hatte. Diese Veranstaltung fand so guten Anklang, dass das SoNe auch in diesem Jahr wieder die Puppenbühne einladen und dafür auf die „Aktion Weihnachtslichtle“ verzichten wird.

Ein ganz besonderes Event war im November das Konzert des Chors „Stimmen des Friedens“ mit ukrainischen Sängern aus Freiburg. Stimmgewaltig und eindringlich, aber auch mit viel Witz und Humor nahmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise in ihre Heimat, die mit einer Hochzeit in Odessa endete. Bereichert wurde das Konzert durch das Musikerehepaar Oksana und Oleg Kochedykov, die mit Bandura und Flöte als Solisten auftraten.

Hilfslieferungen für Ukraine

Im vergangenen Jahr wurden zwei Lieferungen für die Ukraine organisiert. Die Lieferung zum Jahresende erfolgte mit dem ehemaligen Einsatzwagen der Schiltacher Feuerwehr, das die Stadt für diesen Zweck gespendet hatte. Zwei Fahrer der Hilfsorganisation Molfar waren angereist, um das Fahrzeug in Empfang zu nehmen, das mit Hilfsgütern und einem Stromaggregat voll bepackt war. Es wird in der Ukraine als mobiles Labor eingesetzt. Gerichtsmediziner können dann vor Ort DNA-Analysen durchführen und so die Identität gefallener Soldaten und getöteter Zivilisten schneller bestimmen. Auch im laufenden Jahr sind weitere Lieferungen in die Ukraine geplant, die überwiegend in medizinische Einrichtungen in Frontnähe gehen werden.

Mit Blick auf das laufende Jahr hob die Vorsitzende Wolber hervor, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die finanziellen Mittel für Deutschkurse drastisch gekürzt hat, was für viel Unverständnis sorgt.

SoNe wird daher umso mehr beim Spracherwerb unterstützen und mit den Einnahmen aus dem Kreisel Deutschkurse mitfinanzieren. Dahinter steht die Überzeugung, dass ohne ausreichende Sprachkenntnisse eine Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft nicht möglich sei. Birgit Maier und Irene Müller verwalten für den Verein den Hilfsfonds. Sie leisteten auch im vergangenen Jahr in begründeten Einzelfällen wieder finanzielle Unterstützung an Familien in besonderen Notlagen.

Der Bericht der Kassiererin Andrea Hauser zeigte eine positive Kassenlage.

Durchgeführte Wahlen

Es folgten turnusmäßige Wahlen. Irene Müller wurde als stellvertretende Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt, ebenso Andrea Hauser als Kassiererin und Didier von Zeppelin als Beisitzer. Annette Wolber gratulierte zur Wiederwahl und bedankte sich beim gesamten Vorstand für das gute Miteinander.