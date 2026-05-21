SoNe in Schiltach und Schenkenzell: Festes Fundament für die soziale Arbeit

Das Soziale Netzwerk Schiltach/Schenkenzell hielt ihre Mitgliederversammlung im Treffpunkt ab und führt ihr Engagement konstant fort und baut es weiter aus.
Die Vorsitzende Annette Wolber hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Im Rückblick auf das vergangene Jahr berichtete Wolber über die Aktivitäten des Vereins Soziales Netzwerk Schiltach/Schenkenzell (SoNe), das ganz im Zeichen des zehnjährigen Kreisel-Jubiläums und der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe stand. Dieses wurde mit mehreren Aktionen und Veranstaltungen gefeiert.