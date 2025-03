1 Neben dem milliardenschweren Sondervermögen pocht Manuel Hagel auf eine echte Politikwende bei Migration, Wirtschaft und Staatsmodernisierung. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel mahnt bei den Sondierungsgesprächen Zugeständnisse an die Union an. Sonst sieht er die Koalition mit der SPD in Frage gestellt.









Mit einer nachdrücklichen Mahnung hat Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel sich an die Unterhändler der schwarz-roten Sondierungsgespräche in Berlin gewandt und ein Junktim zwischen dem angekündigten milliardenschweren Sondervermögen und Zugeständnissen an die Union in anderen zentralen Politikfeldern hergestellt.