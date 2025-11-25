Sondervermögen Infrastruktur: So viel Geld erhalten die Kinzigtäler Kommunen

Zwar erhalten die Gemeinden Millionenbeträge, doch die Bürgermeister warnen: Die Mittel lindern Symptome, die strukturellen Probleme bleiben.
Schon im März dieses Jahres hatte der Bundestag die Schaffung eines Sondervermögens Infrastruktur beschlossen, jetzt steht fest, wie viel die Kinzigtäler Gemeinden davon erhalten. Von insgesamt 60 Milliarden Euro gehen 13,15 Milliarden an das Land Baden-Württemberg; davon erhält der Ortenaukreis 89,1 Millionen Euro. Darauf weisen die Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner (SPD, Wahlkreis Emmendingen-Lahr) und Derya Türk-Nachbaur (Schwarzwald-Baar, SPD) in Pressemitteilungen hin. Demnach wurde in der vergangenen Woche die Verwaltungsvorschrift zum Infrastrukturgesetz erstellt. Aus dieser ergeben sich die Summen, die den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Den Kommunen im Tal werden zwischen 1,1 Millionen und 4,4 Millionen zugewiesen. Ziel der Förderung sollen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Krankenhäuser, Energieinfrastruktur, Wohnungsbau und Bildungseinrichtungen sein. Den Bürgermeistern des Kinzigtals ist die Hilfe willkommen, doch für viele nicht mehr als eine kleine Finanzspritze.