Sondervermögen Infrastruktur: Das sagen die Kinzigtäler Gemeinden zum Geldsegen

Eine der Maßnahmen, die die Gemeinden angehen müssen, ist die Sanierung von Brücken. Auch die Steinacher ist marode. Foto: Reinhard (Archiv) Die Kinzigtäler Gemeinden können die Mittel gebrauchen, fordern aber noch mehr Entlastung. Aus gutem Grund.







Kaputte Straßen, fehlende Kita-Plätze, marode Schulen und kaputte Brücken – auf über 180 Milliarden Euro beziffert der Deutsche Städtetag den Investitionsstau in Deutschlands Kommunen. Die Gemeinden ächzen unter hohe finanziellen Belastungen und immer mehr Aufgaben, die ihnen zugeschoben werden. Die Bundesregierung stellt nun Hilfe in Aussicht: 100 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte sollen die Länder aus dem sogenanntem Sondervermögen erhalten. Einen noch nicht bezifferten Anteil dieser Mittel sollen sie an die Kommunen weitergeben (siehe Info).