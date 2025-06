Sondervermögen: Entwurf: 60 Milliarden Infrastruktur-Kredite für Kommunen

1 Mit Milliardenkrediten soll die Infrastruktur saniert werden. (Illustration) Foto: Jan Woitas/dpa Milliardenkredite sollen die Sanierung von Straßen, Brücken oder Kitas möglich machen. Das Finanzministerium schlägt vor, wo wie viel Geld ankommen soll.







Berlin - Ein Großteil der den Ländern versprochenen Milliardenkredite zur Instandsetzung der Infrastruktur soll nach dem Willen des Finanzministeriums unmittelbar in den Kommunen eingesetzt werden. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gesetzentwurf schlägt das Ministerium vor, dass mindestens 60 Prozent direkt in die Infrastruktur von Städten und Gemeinden fließen. Den genauen Anteil sollen die Länder selbst festlegen - und dabei die Bedürfnisse finanzschwacher Kommunen besonders berücksichtigen.