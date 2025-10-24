Sondervermögen des Bundes: 3,3 Millionen Euro für Lahr? Es gibt erhebliche Zweifel

Mehrfach hat die Stadt Lahr verkündet, dass sie jährlich 3,3 Millionen Euro von Bund und Land erhält. Indes – diese Zahl wird nun von mehreren Seiten angezweifelt. Der OB relativiert.
Das Aufatmen unter den finanziell gebeutelten Kommunen war groß, als der Bundestag im September eine „Investitionsoffensive für das ganze Land“ auf den Weg brachte: 100 Milliarden Euro sollen in den nächsten zwölf Jahren an die Länder fließen, und dort vor allem in die marode Infrastruktur. In Kitas und Schulen, Straßen und Sporthallen.