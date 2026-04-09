Sondervermögen Bund: Rekordinvestitionen in Straßen – wie nützt das der A81 im Kreis Rottweil?

169 Milliarden Euro will der Bund bis 2029 in moderne Brücken, Schienen und Straßen investieren. Aber wie viel kommt der A81 im Kreis Rottweil zugute?
Die Bundesregierung spricht von Rekordinvestitionen – und davon, Versäumnisse korrigieren und jetzt unter anderem massiv in Straßen und Brücken investieren zu wollen. Durch das Sondervermögen des Bundes stehen von 2025 bis 2029 mehr als 30 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als davor, allein 14 Milliarden davon für neue Bundesstraßen und Autobahnen. Bundesweit gibt es rund 13 200 Kilometer Autobahn. Wie viel davon also wird in die A81, die wichtigste Verkehrsader im Kreis Rottweil, investiert? Wir fragen bei der Autobahn GmbH nach.