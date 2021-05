2 Steffen Bendrin erhielt als einer der ersten Impfwilligen seine Spritze. Foto: Scheidle

Die Pfeffinger Arztpraxis des Allgemeinmediziners Christian Scheidle legt an zwei Samstagen Sonderschichten ein – für die Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Albstadt-Pfeffinge - Der Doktor und seine Mitarbeiterinnen sind sich einig: "Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird", erklären sie unisono. Der junge Arzt ist sichtlich stolz auf sein hochmotiviertes Team, das sich angesichts der hohen Inzidenzzahlen im Zollernalbkreis und der großen Nachfrage nach Impfterminen spontan bereit erklärt, an den beiden Samstagen vor und nach Pfingsten Sonderschichten einzulegen. Dabei ist die Praxis Scheidle ohnehin Corona-Schwerpunktpraxis und kann sich in diesen Zeiten über Mangel an Arbeit nicht beklagen.

Die Blockabfertigung hat sich bewährt

130 Impfwillige hatten für den ersten der beiden Samstage Termine bekommen; der erste Besucher kam um 8.30 Uhr an die Reihe, der letzte um 13.15 Uhr. Einbestellt wurden alle 30 Minuten 15 Personen, eine Blockabfertigung, die sich nach Christian Scheidle Einschätzung bewährt hat: Das erforderliche Aufklärungsgespräch, in dem Scheidle auf mögliche Komplikationen und die angemessene Reaktion hinwies, konnte auf diese Weise im Kollektiv vor der Praxis stattfinden statt im Einzelgespräch. Verimpft wurde die Astrazeneca-Vakzine, ein Vektorimpfstoff, bei dem bekanntlich eher nach der ersten von zwei Impfungen mit Impfreaktionen zu rechnen ist.

Für die zweite Impfung empfiehlt das Bundesgesundheitsministerium zwar derzeit vier Wochen Abstand zur ersten; Christian Scheidle hat sich aber für eine Acht-Wochen-Frist entschieden: Zweitimpfungstermin ist der 17. Juli; auf diese Weise bleiben bis zum Sommerferienbeginn noch die für einen vollständigen Schutz erforderlichen zwei Wochen Zeit – danach kann man praktisch unbesorgt in den Urlaub fahren. Wobei auch, wie Scheidle versichert, schon die erste Astrazeneca-Impfung einen relativ guten Schutz gewährt.

Der Unterweisung folgten die Impfungen, die Scheidle und vier seiner medizinischen Fachangestellten in getrennten Räumen vornahmen. Alles lief wie am Schnürchen; die Geimpften waren hinterher rundum zufrieden. Zu den Ersten, die an die Reihe kamen, zählte WSA-Stadtrat Steffen Bendrin, der nicht mit Lob für das Praxisteam sparte: "Toll, dass sie so etwas samstags machen – und alle waren superfreundlich." Auch Olaf Daske aus Jungingen, der über WhatsApp von der Aktion erfahren hatte, zeigte sich hochzufrieden. Vier, die einen Termin hatten, waren – kommentarlos – nicht erschienen; daher wurden um die Mittagszeit die nächsten vier Impfwilligen auf der Warteliste angerufen – sie erwiesen sich als flexibel und waren nach kurzer Zeit zur Stelle.

Natürlich wird in der Pfeffinger Praxis Scheidle nicht nur am Wochenende geimpft. 505 Erst- und 48 Zweitimpfungen hat Christian Scheidle bis dato vorgenommen; am Samstag kamen weitere 132 Impfungen hinzu. In der Woche nach Pfingsten wird am Mittwoch, Donnerstag und Freitag geimpft; am Samstag folgt dann die zweite Sonderschicht mit 130 Impfungen. "Eine sehr gute Bilanz", freut sich Scheidle und vergisst nicht, bei dieser Gelegenheit die gute Zusammenarbeit mit der Langenwand-Apotheke zu erwähnen – von dort kommt der Impfstoff.