Sonderprogramm des Bundes: 370 000-Euro-Zuschuss für Sanierung der Bad Herrenalber Klosterkirche

Gute Nachrichten für Bad Herrenalb: Für die Sanierung der historischen Klosterkirche steuert der Bund einen Zuschuss in Höhe von 370 000 Euro bei.

Die Sanierung der historischen Klosterkirche in Bad Herrenalb erhält einen Zuschuss von 370 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Diese Entscheidung teilen der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, und die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken mit. „Die Klosterkirche ist nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, das das Stadtbild prägt. Es ist ein kulturelles Erbe, das tief mit der gesamten Region verwurzelt ist. Ein Ort, der den Glauben, die Kultur und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen fördert. Mit dem Zuschuss leisten wir einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt“, sagt Mack.

Unsere Empfehlung für Sie Klosterkirche Bad Herrenalb Umfangreiche Sanierung kostet etwa 1,2 Millionen Euro Die Sanierung der Klosterkirche in Bad Herrenalb beginnt mit einem festlichen Gottesdienst am Sonntag. Eine erste Spendensammelaktion ist im evangelischen Gemeindehaus. Und die Abgeordnete Esken ergänzt: „Das Programm ist sehr begehrt. Es ist daher ein besonderes Zeichen, dass die Klosterkirche diese Bundesmittel erhält. Das Votum für das Projekt in Bad Herrenalb zeigt, dass seitens des Bundes auch der ländliche Raum bedacht wird.“

Bewegte Geschichte

Die Klosterkirche, die im 12. Jahrhundert als Teil des Zisterzienserklosters Herrenalb erbaut wurde, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In den vergangenen Jahrhunderten erlebte sie mehrere Zerstörungen und Wiederaufbauten. Die Fördermittel aus dem Bundesprogramm Denkmalschutz stellen einen entscheidenden Schritt zu ihrer Sanierung dar. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro.

Bedeutende Projekte

Seit 2009 fördert das Denkmalschutz-Sonderprogramm kleinere, bedeutende Projekte zum Erhalt nationaler Kulturdenkmäler und historischer Orgeln in ganz Deutschland.

Mehr als 3000 Projekte wurden bereits saniert, was auch die lokale Bauwirtschaft stärkt. 568 Projekte haben sich mit einem Antrag auf die aktuelle Förderphase beworben. „Die hohe Nachfrage zeigt, wie wichtig es ist, in den Erhalt unserer Kulturdenkmäler zu investieren. Dass die Klosterkirche Bad Herrenalb von Bundesgeldern profitiert, ist wertvoll, um auch künftigen Generationen ein Stück Geschichte zu bewahren“, sagt der Abgeordnete Mack.