Sonderprogramm des Bundes: 370 000-Euro-Zuschuss für Sanierung der Bad Herrenalber Klosterkirche

Gute Nachrichten für Bad Herrenalb: Für die Sanierung der historischen Klosterkirche steuert der Bund einen Zuschuss in Höhe von 370 000 Euro bei.
Die Sanierung der historischen Klosterkirche in Bad Herrenalb erhält einen Zuschuss von 370 000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Diese Entscheidung teilen der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, Klaus Mack, und die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken mit. „Die Klosterkirche ist nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, das das Stadtbild prägt. Es ist ein kulturelles Erbe, das tief mit der gesamten Region verwurzelt ist. Ein Ort, der den Glauben, die Kultur und das Gemeinschaftsgefühl der Menschen fördert. Mit dem Zuschuss leisten wir einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt“, sagt Mack.