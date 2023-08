Die Sonderausstellung „Neuland“ im Stadtmuseum endet im September mit einem Vortrag über Instagram und Tiktok. Am 10. September ist auch der Storchenturm zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.

Die Sonderausstellung „Neuland. Ich, wir und die Digitalisierung“ ist noch bis Sonntag, 10. September, im Stadtmuseum zu sehen – bis dahin besteht also noch die Chance, sich mit den digitalen Einflüssen im Alltag und dem eigenen digitalen Wirken auseinanderzusetzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt (siehe Info).

Wird auf Tiktok nur getanzt? Welche Trends gibt es gerade bei Instagram? Was ist ein Reel und warum verbringen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene so viel Zeit auf diesen Plattformen? Der Abend unter dem Titel „Was Sie schon immer über Tiktok und Insta wissen wollten und sich nie zu fragen trauten“ am Dienstag, 5. September, ab 18 Uhr ist die letzte Veranstaltung im Rahmenprogramm zur Sonderausstellung.

Medienpädagogin Lisa Ruppert bietet laut der Ankündigung zunächst einen Einblick in die Funktionsweise von Tiktok und Instagram. Wie sieht etwa ein Feed aus? Welche Kontoeinstellungen gibt es? Worauf ist zu achten? Zudem beleuchtet sie, welche Rolle die Plattformen bei der Identitätsbildung von Kindern und Jugendlichen spielen können, welche Chancen bestehen und auf welche Risiken hingewiesen werden muss. Im Anschluss folgt eine Fragerunde.

Der Vortrag richtet sich an Eltern, Großeltern, Pädagogen sowie an alle, die unbeantwortete Fragen mit sich herumtragen. Die Veranstaltung im Museumsfoyer dauert etwa 90 Minuten. Die Teilnahme kostet vier Euro.

Führung auf Französisch zeigt, weshalb Lahr als Schächtelistadt gilt

Zur Themenführung „Les petites boîtes de Lahr á Paris“ lädt die Französin Aurelia Branch am Sonntag, 3. September, ab 14.30 Uhr ein. In ihrer Muttersprache führt sie in die Welt der Schachteln und Schächtele ein und zeigt, warum Lahr auch als Schächtelistadt bezeichnet wurde. Die Kosten betragen vier Euro pro Person, der Museumseintritt ist am ersten Sonntag des Monats frei.

Die Kurzführungen am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. September, widmen sich ein letztes Mal der Sonderausstellung und zeigen zum Abschied deren Highlights. Start ist um 12.10 Uhr, die Dauer beträgt etwa 20 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Storchenturm öffnet seine Tür noch bis Sonntag, 10. September. Danach kann er ab Juni 2024 wieder besucht werden. Die Öffnungszeiten sind von Freitag bis Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr. Der Besuch ist kostenlos. Die letzte öffentliche Kinderführung gibt es Samstag, 9. September. Start ist um 15 Uhr, die Teilnahme kostet drei Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. Eine Anmeldung ist bis Freitag erforderlich: per E-Mail an stadtmarketing@lahr.de oder vormittags auch unter 07821/ 910 01 28.

Am Sonntag, 17. September, findet der Kindertag im Museum statt. Ab 12 Uhr gibt es ein buntes Programm, unter anderem lädt die Große Druckwerkstatt von 14 bis 17 Uhr dazu ein, Drucktechniken sowie das Schriftsetzen selbst auszuprobieren. Familienführungen ab fünf Jahren um 14 und 15 Uhr erkunden die Dauerausstellung aus kindgerechter Perspektive. Zwischendurch kann man sich auf der Hüpfburg der Jugendfeuerwehr auf dem Museumsplatz austoben. Jedes Kind darf an diesem Tag eine erwachsene Person kostenlos mit ins Museum nehmen.

Den Aktionstag „Mittendrin“ zum Thema Inklusion am Samstag, 30. September, veranstaltet vom Lahrer Beirat für Belange von Menschen mit Behinderung, unterstützt das Stadtmuseum mit einer Führung, die von einer Dolmetscherin in Gebärdensprache übersetzt wird. Gehörlose und hörende Gäste sind gleichermaßen willkommen. Beginn ist um 15.30 Uhr im Museum. Eine Anmeldung per E-Mail an museum@lahr.de oder unter 07821/9 10 04 12 ist nötig