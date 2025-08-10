Sonderausstellung eröffnet: Stadtmuseum bietet Blick in die Lahrer Kriminalgeschichte

Im Stadtmuseum ist die Sonderausstellung „Tatsachen“ eröffnet worden, die Verbrechen und Strafe in der Lahrer Historie dokumentiert.
Die Ausstellung präsentiert bis Februar 2026 echte und bekannte Kriminalfälle aus etwa 800 Jahren Stadtgeschichte, darunter auch eine berühmte Legende aus dem Mittelalter. Neben den Fakten und Funden informieren Tafeln über die Entwicklung des Rechts und der Strafverfolgung über die Jahrhunderte. Ergänzend zu den kurz und präzise gehaltenen Texten sind Funde aus der Asservatenkammer der Offenburger Polizeidirektion zu sehen, außerdem Objekte im Zusammenhang mit Verbrechen, die in Lahr entdeckt und aufbewahrt wurden.