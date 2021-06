1 Eine Sonder-Impfaktion startet am Wochenende im Kreis Freudenstadt. (Symbolfoto) Foto: Filser_Stock-adobe.com

Freudenstadt erhält eine Extralieferungen von 4000 Impfdosen des Mittels Astrazeneca. Es ermöglicht eine Sonder-Impfaktion ausschließlich für Einwohner des Landkreises und für kleinere Unternehmen.

Kreis Freudenstadt - Das Land Baden-Württemberg hat dem Landkreis überraschend und kurzfristig die 4000 zusätzlichen Impfdosen zur Verfügung gestellt, teilt das Landratsamt am Donnerstag mit. Diese sollen schnell und ausschließlich an Einwohner des Landkreises Freudenstadt verimpft werden. Die Mannschaft des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Dornstetten habe die organisatorischen Vorbereitungen dafür in kürzester Zeit bewältigt.

Da die Impfungen nur für Einwohner des Landkreises Freudenstadt vorgesehen seien, könne für die Terminvergabe nicht das Impfterminportal oder die Zentrale Telefonnummer 116 117 genutzt werden. Das KIZ habe den 16 Städten und Gemeinden im Kreis eine Anzahl von Impfterminen zur Verfügung gestellt, die anteilig der jeweiligen Einwohnerzahl entsprechen. Impfwillige können sich deshalb im Rathaus ihres Wohnorts anmelden. Die Impfungen finden von Montag bis Donnerstag, 21. bis 24. Juni, statt.

Ein Viertel für Firmen

Daneben bietet die Kreisverwaltung ein Viertel der Impfdosen den im Landkreis Freudenstadt ansässigen Handwerks-, Handels- und Industriebetrieben an, deren Größe für eine eigenständige Impfaktion durch den jeweiligen Betriebsarzt nicht ausreicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Hier ist die Anmeldefrist für die Betriebe bereits ausgelaufen. Die Unternehmen seien über die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt sowie die Industrie- und Handelskammer über diese Möglichkeit bereits informiert worden. Die für Betriebe vorgesehenen Impftermine finden von Samstag bis Montag, 19. bis 21. Juni, statt.

Termine nicht schiebbar

Wer einen dieser zusätzlichen Termine haben will, muss als Einwohner im Landkreis Freudenstadt gemeldet sein. Der gebuchte Termin ist nicht verschiebbar. Es wird bei der Erstimpfung ausschließlich Astrazeneca verimpft, ein Wechsel auf Biontech ist nicht möglich. Bei über 60-Jährigen erfolgt die Zweitimpfung ebenfalls mit Astrazeneca. Wer jünger als 60 Jahre ist, kann bei der zweiten Injektion zu Biontech wechseln. Bei der Anmeldung sind folgende Daten anzugeben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Telefonnummer und, falls vorhanden, eine E-Mail-Adresse. Liegen nicht alle Daten korrekt vor, kann eine Anmeldung nicht garantiert werden. Es gibt keinen Bring-Dienst zum Impfzentrum, die Anfahrt muss selbst organisiert werden.