Schon in Kürze soll es in einem europäischen Staat keine Zeitumstellung mehr geben. Das hat nicht nur gesundheitliche Gründe. Ein bedeutendes Land mit engen Beziehungen zu Deutschland verzichtet schon länger auf Sommer- und Winterzeit. Was steckt dahinter?

Das war’s dann mit der Sommerzeit in der Ukraine: 2025 wird die Zeitumstellung dort abgeschafft. Ein anderes wichtiges Land hat die Abschaffung der Sommerzeit indes schon hinter sich.

Die letzte Zeitumstellung in der Ukraine fand am Sonntag, 27. Oktober 2024, statt, als von Sommer- auf Winterzeit umgestellt wurde. Ab 2025 bleibt das Land an der Trennlinie zwischen West und Ost dann dauerhaft in der Winterzeit - sogar im Sommer. Dafür gibt es gesundheitliche, aber auch sicherheitspolitische Gründe.

Zeitumstellung in der Ukraine abgeschafft

Laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax stimmten die Abgeordneten in der Ukraine im Juli 2024 für einen Gesetzesentwurf, der schon 2020 initiiert worden war, und somit lange vor dem Ukraine-Krieg.

Demnach begründeten die Abgeordneten diesen Schritt unter anderem mit negativen Auswirkungen der Zeitumstellung auf den Biorhythmus des Menschen.

Interfax vermeldet unter Berufung auf Abgeordnete, dass sich Bürger durch die früher übliche Umstellung oftmals schlechter gefühlt hätten, die Arbeitsfähigkeit gesunken sei und mutmaßlich eine deutliche Verschlechterung bei chronischen Krankheiten zu beobachten war.

Ukraine schafft Zeitumstellung auch wegen Krieg ab

Doch die Entscheidung der Ukraine soll auch mit einer Abgrenzung zum Kriegsgegner Russland zu tun haben. Die dauerhafte Winterzeit – die Ukraine bezeichnet sie auch als Kiewer Zeit – solle die Sicherheitsposition der Ukraine stärken und zur Räumung und Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete beitragen, heißt es weiter.

Bislang fiel die ukrainische Sommerzeit von Ende März bis Ende Oktober mit der ganzjährigen Moskauer Zeit zusammen.

Zeitumstellung in der EU immer wieder Diskussionsthema

Mit dem Schritt ist die Ukraine allerdings nicht allein. Seit Jahren wird in vielen Ländern über die Abschaffung der Zeitumstellung diskutiert, auch in Europa. Die EU-Kommission schlug bereits vor Jahren vor, die Sommerzeit das ganze Jahr beizubehalten statt jedes Jahr im Oktober auf Winterzeit umzustellen. Die Entscheidung liegt jedoch bei den EU-Mitgliedsstaaten.

Diese Länder haben die Zeitumstellung abgeschafft

Zeitumstellung auf Winterzeit: Wann wird die Uhr umgestellt?

In Deutschland wurde die Zeitumstellung und die Einführung der Sommerzeit im Jahr 1978 beschlossen. Auch, wenn es hierzulande immer wieder Diskussionen um die Abschaffung gibt, besteht die Zeitumstellung weiterhin.

Am 30. März wird die Zeit in Deutschland eine Stunde vorgestellt – von 2 auf 3 Uhr. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zeitumstellung in Deutschland

Winter- auf Sommerzeit: Sonntag, 30. März 2025

Uhr wird im Frühjahr eine Stunde vorgestellt

Sommer- auf Winterzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025

Uhr wird im Herbst eine Stunde zurückgestellt

Entsprechend steht die nächste Zeitumstellung in Deutschland unmittelbar an. In der Nach von Samstag, 29. März, auf Sonntag, 30. März, wird die Uhr eine Stunde vorgestellt.