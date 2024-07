Sommerwetter: Heißes Wochenende steht bevor

1 Am Wochenende wird es heiß in Deutschland (Archiv). Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Badehosen können eingepackt werden: Die Temperaturen knacken vielerorts locker die 30-Grad-Marke, in den Nächten bleibt es tropisch warm. Allerdings kann es in einigen Regionen auch gewittern.









Link kopiert



Offenbach - Das Wochenende wird heiß in Deutschland. "Den vorläufigen Höhepunkt bringt der Samstag mit Spitzenwerten bis 34 Grad, aber auch am Sonntag wird in der Osthälfte noch mal die 30 Grad Marke geknackt", kündigte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach an. Örtlich kann es Unwetter mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen geben.