1 Spielen und der Kreativität freien Lauf lassen – das sind zwei Merkmale der Sommerwerkstatt in Bad Dürrheim. Foto: Gabriele Schäfer

Sonnenbrille, Sonnencreme, Sonnenhut, ein kräftiges Vesper und genügend zum Trinken – das gehört zur täglichen Ausstattung der jungen Bad Dürrheimer bei der Sommerwerkstatt unter der Leitung von Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle.









Link kopiert



Sechseinhalb Wochen an Werktagen von 8 bis 17 Uhr unter freiem Himmel an der Realschule unter Beaufsichtigung von Pädagogen das machen können, zu dem man gerade Lust hat – das wird in dieser Form nun schon das 18. Mal angeboten.