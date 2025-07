Das Lampenfieber bei allen Beteiligten steigt. Am Freitag, 11. Juli, um 20.30 Uhr findet – eingebettet in die Gartenschau – die Premiere der Neuen Studiobühne Baiersbronn mit dem Stück „Wie der Holländermichel geboren wurde“ statt.

Der Stoff aus dem Hauff-Märchen „Das Kalte Herz“ wurde nach einer Idee von Johannes Smeets von Regisseur Andreas Jendrusch mit den Laienspielern der Neuen Studiobühne in ein unterhaltsames und spannendes Theaterspektakel umgemodelt, das viel Spaß verspricht. Julia Kotsch, die Vorsitzende der Studiobühne, hat die Projektleitung übernommen.

In dem Stück geht es um den Märchendichter Wilhelm Hauff, der in den Schwarzwald und nach Baiersbronn kommt, um sein Märchen vom Kalten Herzen zu schreiben. Das fällt ihm trotz der Gastfreundschaft beim Sonnenwirt nicht ganz leicht, denn im Dorf passiert so allerhand, und die Menschen im Schwarzwald haben auch schon damals – man schreibt das Jahr 1825 – ihre kauzigen Eigenheiten.

Bühne an der Musikmuschel

Die Proben liefen seit Monaten heiß und erreichten in den vergangenen Tagen ihren Höhepunkt. Bei der großen, ganztägigen Probe in Kostümen am Samstag klappte das Spiel sowohl auf der Bühne als auch im teils steil ansteigenden Gelände schon mal ganz gut, die Darsteller konnten sich mit der Bühne und den Begebenheiten vor Ort vertraut machen.

„In den letzten Tagen vor der Premiere folgt noch der Feinschliff“, so Julia Kotsch. Inzwischen hat Bühnenmeister Otto Gaiser mit einem knappen halben Dutzend Mitstreiter die Bühne bei der Musikmuschel im wildromantischen Märchenpark präpariert. Der große Tag kann also kommen, im Sommertheater kann sich der symbolische Vorhang heben.

Neun Vorstellungen

Im Märchenpark zwischen Bahnhof und Hauffmuseum gibt es neun Vorstellungen jeweils von Freitag bis Sonntag. Sie beginnen um 20.30 Uhr freitags und samstags und an Sonntagen bereits um 20 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Gespielt wird am 11., 12. und 13. Juli, am 18., 19. und 20. Juli, sowie am 25., 26. und 27. Juli.

Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Michael Ruf übernommen. Vor der Vorstellung und in der Pause wird bewirtet. Eintritt ist mit Dauerkarte und aktuellem Tagesticket der Gartenschau Tal X möglich.