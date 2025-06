Proben gehen in die heiße Phase

Sommertheater in Villingen

1 Das Sommertheater VS kann bei der Parkresidenz am Germanswald losgehen, geht es nach den Schauspielern und Einrichtungsleitung (von links): die Akteure Steffen Schumm und Harry Grüneis, Madeleine Beese und Birgit Möhrle-Beese von der Parkresidenz, die Schauspielerinnen Karolin Kern, Alexandra Birke und Lata Heigl sowie die Regisseure Jörg Kluge und Christine Hembach. Foto: Willi Zimmermann Das Sommertheater bringt das Stück „Warum klaun wir nicht die ganze Bank“ auf die Bühne. Die Premiere ist am Freitag, 27. Juni, bei der Parkresidenz am Germanswald in Villingen.







Link kopiert



Die Probenarbeiten für das Villinger Sommertheater gehen mit den Original-Kulissen auf dem Gelände der Parkresidenz am Germanswald im Kurviertel für die Premiere am Freitag, 27. Juni, in die heiße Phase.