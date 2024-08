1 Freuen sich auf das Sommertheater (von links): Kur und Bäder Azubi Marvin Hack, Intendant des Regionentheaters Andreas Jendrusch und Janik Bretzke vom Veranstaltungsmanagement der Kur und Bäder. Foto: Strohmeier

Wenn Don Juan Eva datet, Amors Pfeile noch eine große Rolle spielen und das Publikum auch: Dann steht das Regionentheater aus dem schwarzen Wald auf der Bühne mit einer Eigenproduktion. Das Stück stammt aus der Feder von Andreas Jendrusch.









Sommertheater am Salinensee heißt es in diesem Jahr zum neunten Mal. Das Stück Don Juan datet Eva gibt es am Freitag, 16. und Samstag, 17. August, am Sonntag, 18. August, fliegt die Biene Maja – Aufführungsort ist auf dem Festplatz am Salinensee.